シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CORE 2 CUS
Valentin Woite

CORE 2 CUS

Valentin Woite
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 106%
FusionMarkets-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
269
利益トレード:
221 (82.15%)
損失トレード:
48 (17.84%)
ベストトレード:
109.86 EUR
最悪のトレード:
-27.40 EUR
総利益:
565.45 EUR (24 667 pips)
総損失:
-340.06 EUR (15 559 pips)
最大連続の勝ち:
26 (16.65 EUR)
最大連続利益:
115.24 EUR (15)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
99.34%
最大入金額:
41.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.13
長いトレード:
127 (47.21%)
短いトレード:
142 (52.79%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
0.84 EUR
平均利益:
2.56 EUR
平均損失:
-7.08 EUR
最大連続の負け:
6 (-98.08 EUR)
最大連続損失:
-105.84 EUR (5)
月間成長:
50.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.56 EUR
最大の:
105.84 EUR (104.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.58% (105.84 EUR)
エクイティによる:
60.84% (467.13 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 26
USDJPY 21
USDCAD 20
EURAUD 19
CADJPY 18
GBPUSD 17
GBPAUD 14
AUDCAD 14
AUDJPY 14
NZDJPY 13
EURCAD 13
EURUSD 13
AUDUSD 11
CADCHF 8
NZDCHF 8
NZDCAD 7
EURNZD 6
NZDUSD 6
CHFJPY 5
GBPJPY 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
AUDNZD 2
EURCHF 2
EURGBP 2
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 25
USDJPY 16
USDCAD 20
EURAUD 15
CADJPY 16
GBPUSD 23
GBPAUD 11
AUDCAD 10
AUDJPY 10
NZDJPY 10
EURCAD 12
EURUSD 32
AUDUSD 14
CADCHF 5
NZDCHF 6
NZDCAD 6
EURNZD 3
NZDUSD 8
CHFJPY 2
GBPJPY 1
GBPCAD 2
USDCHF 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
EURGBP 3
AUDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 1.4K
USDJPY 1.7K
USDCAD 973
EURAUD 1.5K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 1.2K
GBPAUD 138
AUDCAD 1.2K
AUDJPY 1.2K
NZDJPY 1.1K
EURCAD 910
EURUSD -822
AUDUSD 715
CADCHF -3.1K
NZDCHF -2.6K
NZDCAD 315
EURNZD 387
NZDUSD 411
CHFJPY 407
GBPJPY 257
GBPCAD 288
USDCHF 242
AUDNZD 157
EURCHF 93
EURGBP 169
AUDCHF -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +109.86 EUR
最悪のトレード: -27 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +16.65 EUR
最大連続損失: -98.08 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 448
132 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 17:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CORE 2 CUS
999 USD/月
106%
0
0
USD
1.9K
EUR
6
100%
269
82%
99%
1.66
0.84
EUR
61%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください