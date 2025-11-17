SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FM Lot 001 DD 1 5
Valentin Woite

FM Lot 001 DD 1 5

Valentin Woite
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.39 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.39 EUR (77 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (0.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.39 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
82.63%
Massimo carico di deposito:
8.77%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.39 EUR
Profitto medio:
0.39 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.26% (0.46 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.39 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
1.13 × 16
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 12
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.17 10:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 10:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FM Lot 001 DD 1 5
999USD al mese
2%
0
0
USD
20
EUR
1
100%
1
100%
83%
n/a
0.39
EUR
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.