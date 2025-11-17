SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CORE 2 CUS
Valentin Woite

CORE 2 CUS

Valentin Woite
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 106%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
269
Negociações com lucro:
221 (82.15%)
Negociações com perda:
48 (17.84%)
Melhor negociação:
109.86 EUR
Pior negociação:
-27.40 EUR
Lucro bruto:
565.45 EUR (24 667 pips)
Perda bruta:
-340.06 EUR (15 559 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (16.65 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
115.24 EUR (15)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
99.34%
Depósito máximo carregado:
41.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.13
Negociações longas:
127 (47.21%)
Negociações curtas:
142 (52.79%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.84 EUR
Lucro médio:
2.56 EUR
Perda média:
-7.08 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-98.08 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-105.84 EUR (5)
Crescimento mensal:
50.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.56 EUR
Máximo:
105.84 EUR (104.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.58% (105.84 EUR)
Pelo Capital Líquido:
60.84% (467.13 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 26
USDJPY 21
USDCAD 20
EURAUD 19
CADJPY 18
GBPUSD 17
GBPAUD 14
AUDCAD 14
AUDJPY 14
NZDJPY 13
EURCAD 13
EURUSD 13
AUDUSD 11
CADCHF 8
NZDCHF 8
NZDCAD 7
EURNZD 6
NZDUSD 6
CHFJPY 5
GBPJPY 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
AUDNZD 2
EURCHF 2
EURGBP 2
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 25
USDJPY 16
USDCAD 20
EURAUD 15
CADJPY 16
GBPUSD 23
GBPAUD 11
AUDCAD 10
AUDJPY 10
NZDJPY 10
EURCAD 12
EURUSD 32
AUDUSD 14
CADCHF 5
NZDCHF 6
NZDCAD 6
EURNZD 3
NZDUSD 8
CHFJPY 2
GBPJPY 1
GBPCAD 2
USDCHF 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
EURGBP 3
AUDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 1.4K
USDJPY 1.7K
USDCAD 973
EURAUD 1.5K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 1.2K
GBPAUD 138
AUDCAD 1.2K
AUDJPY 1.2K
NZDJPY 1.1K
EURCAD 910
EURUSD -822
AUDUSD 715
CADCHF -3.1K
NZDCHF -2.6K
NZDCAD 315
EURNZD 387
NZDUSD 411
CHFJPY 407
GBPJPY 257
GBPCAD 288
USDCHF 242
AUDNZD 157
EURCHF 93
EURGBP 169
AUDCHF -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +109.86 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +16.65 EUR
Máxima perda consecutiva: -98.08 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 448
132 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 17:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.