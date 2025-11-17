- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
269
Negociações com lucro:
221 (82.15%)
Negociações com perda:
48 (17.84%)
Melhor negociação:
109.86 EUR
Pior negociação:
-27.40 EUR
Lucro bruto:
565.45 EUR (24 667 pips)
Perda bruta:
-340.06 EUR (15 559 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (16.65 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
115.24 EUR (15)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
99.34%
Depósito máximo carregado:
41.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.13
Negociações longas:
127 (47.21%)
Negociações curtas:
142 (52.79%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.84 EUR
Lucro médio:
2.56 EUR
Perda média:
-7.08 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-98.08 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-105.84 EUR (5)
Crescimento mensal:
50.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.56 EUR
Máximo:
105.84 EUR (104.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.58% (105.84 EUR)
Pelo Capital Líquido:
60.84% (467.13 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|26
|USDJPY
|21
|USDCAD
|20
|EURAUD
|19
|CADJPY
|18
|GBPUSD
|17
|GBPAUD
|14
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|14
|NZDJPY
|13
|EURCAD
|13
|EURUSD
|13
|AUDUSD
|11
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|7
|EURNZD
|6
|NZDUSD
|6
|CHFJPY
|5
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|2
|EURGBP
|2
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|25
|USDJPY
|16
|USDCAD
|20
|EURAUD
|15
|CADJPY
|16
|GBPUSD
|23
|GBPAUD
|11
|AUDCAD
|10
|AUDJPY
|10
|NZDJPY
|10
|EURCAD
|12
|EURUSD
|32
|AUDUSD
|14
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|6
|NZDCAD
|6
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|8
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|AUDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|1.7K
|USDCAD
|973
|EURAUD
|1.5K
|CADJPY
|1.1K
|GBPUSD
|1.2K
|GBPAUD
|138
|AUDCAD
|1.2K
|AUDJPY
|1.2K
|NZDJPY
|1.1K
|EURCAD
|910
|EURUSD
|-822
|AUDUSD
|715
|CADCHF
|-3.1K
|NZDCHF
|-2.6K
|NZDCAD
|315
|EURNZD
|387
|NZDUSD
|411
|CHFJPY
|407
|GBPJPY
|257
|GBPCAD
|288
|USDCHF
|242
|AUDNZD
|157
|EURCHF
|93
|EURGBP
|169
|AUDCHF
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +109.86 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +16.65 EUR
Máxima perda consecutiva: -98.08 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 448
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
106%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
6
100%
269
82%
99%
1.66
0.84
EUR
EUR
61%
1:500