- 자본
- 축소
트레이드:
311
이익 거래:
254 (81.67%)
손실 거래:
57 (18.33%)
최고의 거래:
109.86 EUR
최악의 거래:
-27.40 EUR
총 수익:
641.05 EUR (29 296 pips)
총 손실:
-384.35 EUR (17 986 pips)
연속 최대 이익:
26 (16.65 EUR)
연속 최대 이익:
115.24 EUR (15)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
96.83%
최대 입금량:
41.74%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.43
롱(주식매수):
149 (47.91%)
숏(주식차입매도):
162 (52.09%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
0.83 EUR
평균 이익:
2.52 EUR
평균 손실:
-6.74 EUR
연속 최대 손실:
6 (-98.08 EUR)
연속 최대 손실:
-105.84 EUR (5)
월별 성장률:
37.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.56 EUR
최대한의:
105.84 EUR (104.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.58% (105.84 EUR)
자본금별:
60.84% (467.13 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|28
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|24
|USDCAD
|21
|EURAUD
|21
|AUDCAD
|20
|CADJPY
|19
|AUDJPY
|18
|GBPAUD
|14
|NZDJPY
|14
|AUDUSD
|14
|EURCAD
|14
|EURUSD
|14
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|8
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|8
|EURGBP
|7
|EURNZD
|6
|CHFJPY
|5
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|35
|USDJPY
|18
|USDCAD
|21
|EURAUD
|16
|AUDCAD
|16
|CADJPY
|16
|AUDJPY
|12
|GBPAUD
|11
|NZDJPY
|11
|AUDUSD
|16
|EURCAD
|13
|EURUSD
|33
|NZDCAD
|7
|NZDUSD
|7
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|6
|EURGBP
|9
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|1.6K
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|1.9K
|USDCAD
|1.1K
|EURAUD
|1.6K
|AUDCAD
|1.3K
|CADJPY
|1.2K
|AUDJPY
|1.1K
|GBPAUD
|138
|NZDJPY
|1.2K
|AUDUSD
|984
|EURCAD
|1K
|EURUSD
|-729
|NZDCAD
|520
|NZDUSD
|371
|CADCHF
|-3.1K
|NZDCHF
|-2.6K
|EURGBP
|214
|EURNZD
|387
|CHFJPY
|407
|GBPJPY
|257
|GBPCAD
|288
|USDCHF
|242
|AUDNZD
|157
|EURCHF
|93
|AUDCHF
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 448
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
110%
0
0
USD
USD
346
EUR
EUR
8
100%
311
81%
97%
1.66
0.83
EUR
EUR
61%
1:500