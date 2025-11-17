시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CORE 2
Valentin Woite

CORE 2

Valentin Woite
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 110%
FusionMarkets-Live 2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
311
이익 거래:
254 (81.67%)
손실 거래:
57 (18.33%)
최고의 거래:
109.86 EUR
최악의 거래:
-27.40 EUR
총 수익:
641.05 EUR (29 296 pips)
총 손실:
-384.35 EUR (17 986 pips)
연속 최대 이익:
26 (16.65 EUR)
연속 최대 이익:
115.24 EUR (15)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
96.83%
최대 입금량:
41.74%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.43
롱(주식매수):
149 (47.91%)
숏(주식차입매도):
162 (52.09%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
0.83 EUR
평균 이익:
2.52 EUR
평균 손실:
-6.74 EUR
연속 최대 손실:
6 (-98.08 EUR)
연속 최대 손실:
-105.84 EUR (5)
월별 성장률:
37.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.56 EUR
최대한의:
105.84 EUR (104.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.58% (105.84 EUR)
자본금별:
60.84% (467.13 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY 28
GBPUSD 25
USDJPY 24
USDCAD 21
EURAUD 21
AUDCAD 20
CADJPY 19
AUDJPY 18
GBPAUD 14
NZDJPY 14
AUDUSD 14
EURCAD 14
EURUSD 14
NZDCAD 9
NZDUSD 8
CADCHF 8
NZDCHF 8
EURGBP 7
EURNZD 6
CHFJPY 5
GBPJPY 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
AUDNZD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY 26
GBPUSD 35
USDJPY 18
USDCAD 21
EURAUD 16
AUDCAD 16
CADJPY 16
AUDJPY 12
GBPAUD 11
NZDJPY 11
AUDUSD 16
EURCAD 13
EURUSD 33
NZDCAD 7
NZDUSD 7
CADCHF 5
NZDCHF 6
EURGBP 9
EURNZD 3
CHFJPY 2
GBPJPY 1
GBPCAD 2
USDCHF 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
AUDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY 1.6K
GBPUSD 1.8K
USDJPY 1.9K
USDCAD 1.1K
EURAUD 1.6K
AUDCAD 1.3K
CADJPY 1.2K
AUDJPY 1.1K
GBPAUD 138
NZDJPY 1.2K
AUDUSD 984
EURCAD 1K
EURUSD -729
NZDCAD 520
NZDUSD 371
CADCHF -3.1K
NZDCHF -2.6K
EURGBP 214
EURNZD 387
CHFJPY 407
GBPJPY 257
GBPCAD 288
USDCHF 242
AUDNZD 157
EURCHF 93
AUDCHF -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +109.86 EUR
최악의 거래: -27 EUR
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +16.65 EUR
연속 최대 손실: -98.08 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 448
132 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 17:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
CORE 2
월별 999 USD
110%
0
0
USD
346
EUR
8
100%
311
81%
97%
1.66
0.83
EUR
61%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.