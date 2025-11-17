СигналыРазделы
Valentin Woite

CORE 2 CUS

Valentin Woite
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 105%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
198 (80.81%)
Убыточных трейдов:
47 (19.18%)
Лучший трейд:
109.86 EUR
Худший трейд:
-27.40 EUR
Общая прибыль:
545.43 EUR (22 390 pips)
Общий убыток:
-336.62 EUR (15 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (16.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
115.24 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
99.34%
Макс. загрузка депозита:
41.74%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
119 (48.57%)
Коротких трейдов:
126 (51.43%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.85 EUR
Средняя прибыль:
2.75 EUR
Средний убыток:
-7.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-98.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-105.84 EUR (5)
Прирост в месяц:
48.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.56 EUR
Максимальная:
105.84 EUR (104.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.58% (105.84 EUR)
По эквити:
60.84% (467.13 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 25
USDJPY 19
EURAUD 18
USDCAD 17
CADJPY 16
GBPAUD 14
AUDCAD 12
NZDJPY 12
AUDJPY 12
EURCAD 12
EURUSD 12
GBPUSD 12
AUDUSD 10
CADCHF 8
NZDCHF 8
NZDCAD 7
EURNZD 6
CHFJPY 5
NZDUSD 5
GBPJPY 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
AUDNZD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 24
USDJPY 15
EURAUD 15
USDCAD 18
CADJPY 15
GBPAUD 11
AUDCAD 9
NZDJPY 9
AUDJPY 9
EURCAD 11
EURUSD 31
GBPUSD 16
AUDUSD 13
CADCHF 5
NZDCHF 6
NZDCAD 6
EURNZD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 7
GBPJPY 1
GBPCAD 2
USDCHF 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
AUDCHF 0
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 1.3K
USDJPY 1.5K
EURAUD 1.4K
USDCAD 699
CADJPY 905
GBPAUD 138
AUDCAD 980
NZDJPY 970
AUDJPY 976
EURCAD 817
EURUSD -912
GBPUSD 873
AUDUSD 623
CADCHF -3.1K
NZDCHF -2.6K
NZDCAD 315
EURNZD 387
CHFJPY 407
NZDUSD 320
GBPJPY 257
GBPCAD 288
USDCHF 242
AUDNZD 157
EURCHF 93
AUDCHF -1
EURGBP 80
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +109.86 EUR
Худший трейд: -27 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +16.65 EUR
Макс. убыток в серии: -98.08 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 448
Нет отзывов
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 02:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CORE 2 CUS
999 USD в месяц
105%
0
0
USD
1.9K
EUR
6
100%
245
80%
99%
1.62
0.85
EUR
61%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.