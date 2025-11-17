- Прирост
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
198 (80.81%)
Убыточных трейдов:
47 (19.18%)
Лучший трейд:
109.86 EUR
Худший трейд:
-27.40 EUR
Общая прибыль:
545.43 EUR (22 390 pips)
Общий убыток:
-336.62 EUR (15 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (16.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
115.24 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
99.34%
Макс. загрузка депозита:
41.74%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
119 (48.57%)
Коротких трейдов:
126 (51.43%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.85 EUR
Средняя прибыль:
2.75 EUR
Средний убыток:
-7.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-98.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-105.84 EUR (5)
Прирост в месяц:
48.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.56 EUR
Максимальная:
105.84 EUR (104.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.58% (105.84 EUR)
По эквити:
60.84% (467.13 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|25
|USDJPY
|19
|EURAUD
|18
|USDCAD
|17
|CADJPY
|16
|GBPAUD
|14
|AUDCAD
|12
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|12
|EURCAD
|12
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|10
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|7
|EURNZD
|6
|CHFJPY
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|24
|USDJPY
|15
|EURAUD
|15
|USDCAD
|18
|CADJPY
|15
|GBPAUD
|11
|AUDCAD
|9
|NZDJPY
|9
|AUDJPY
|9
|EURCAD
|11
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|13
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|6
|NZDCAD
|6
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|7
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|1.3K
|USDJPY
|1.5K
|EURAUD
|1.4K
|USDCAD
|699
|CADJPY
|905
|GBPAUD
|138
|AUDCAD
|980
|NZDJPY
|970
|AUDJPY
|976
|EURCAD
|817
|EURUSD
|-912
|GBPUSD
|873
|AUDUSD
|623
|CADCHF
|-3.1K
|NZDCHF
|-2.6K
|NZDCAD
|315
|EURNZD
|387
|CHFJPY
|407
|NZDUSD
|320
|GBPJPY
|257
|GBPCAD
|288
|USDCHF
|242
|AUDNZD
|157
|EURCHF
|93
|AUDCHF
|-1
|EURGBP
|80
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +109.86 EUR
Худший трейд: -27 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +16.65 EUR
Макс. убыток в серии: -98.08 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 448
