Valentin Woite

CORE 2 CUS

Valentin Woite
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 105%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
254
盈利交易:
207 (81.49%)
亏损交易:
47 (18.50%)
最好交易:
109.86 EUR
最差交易:
-27.40 EUR
毛利:
550.36 EUR (23 230 pips)
毛利亏损:
-336.62 EUR (15 373 pips)
最大连续赢利:
26 (16.65 EUR)
最大连续盈利:
115.24 EUR (15)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
99.34%
最大入金加载:
41.74%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
48
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.02
长期交易:
120 (47.24%)
短期交易:
134 (52.76%)
利润因子:
1.63
预期回报:
0.84 EUR
平均利润:
2.66 EUR
平均损失:
-7.16 EUR
最大连续失误:
6 (-98.08 EUR)
最大连续亏损:
-105.84 EUR (5)
每月增长:
49.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
24.56 EUR
最大值:
105.84 EUR (104.50%)
相对跌幅:
结余:
52.58% (105.84 EUR)
净值:
60.84% (467.13 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 26
USDJPY 20
EURAUD 18
USDCAD 17
CADJPY 17
GBPAUD 14
AUDCAD 14
NZDJPY 13
AUDJPY 13
GBPUSD 13
EURCAD 12
EURUSD 12
AUDUSD 11
CADCHF 8
NZDCHF 8
NZDCAD 7
EURNZD 6
CHFJPY 5
NZDUSD 5
GBPJPY 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
AUDNZD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 25
USDJPY 16
EURAUD 15
USDCAD 18
CADJPY 15
GBPAUD 11
AUDCAD 10
NZDJPY 10
AUDJPY 9
GBPUSD 17
EURCAD 11
EURUSD 31
AUDUSD 14
CADCHF 5
NZDCHF 6
NZDCAD 6
EURNZD 3
CHFJPY 2
NZDUSD 7
GBPJPY 1
GBPCAD 2
USDCHF 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
AUDCHF 0
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 1.4K
USDJPY 1.6K
EURAUD 1.4K
USDCAD 699
CADJPY 1K
GBPAUD 138
AUDCAD 1.2K
NZDJPY 1.1K
AUDJPY 1.1K
GBPUSD 965
EURCAD 817
EURUSD -912
AUDUSD 715
CADCHF -3.1K
NZDCHF -2.6K
NZDCAD 315
EURNZD 387
CHFJPY 407
NZDUSD 320
GBPJPY 257
GBPCAD 288
USDCHF 242
AUDNZD 157
EURCHF 93
AUDCHF -1
EURGBP 80
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +109.86 EUR
最差交易: -27 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +16.65 EUR
最大连续亏损: -98.08 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarkets-Live2
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 136
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.73 × 448
132 更多...
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CORE 2 CUS
每月999 USD
105%
0
0
USD
1.9K
EUR
6
100%
254
81%
99%
1.63
0.84
EUR
61%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载