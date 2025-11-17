- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
254
盈利交易:
207 (81.49%)
亏损交易:
47 (18.50%)
最好交易:
109.86 EUR
最差交易:
-27.40 EUR
毛利:
550.36 EUR (23 230 pips)
毛利亏损:
-336.62 EUR (15 373 pips)
最大连续赢利:
26 (16.65 EUR)
最大连续盈利:
115.24 EUR (15)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
99.34%
最大入金加载:
41.74%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
48
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.02
长期交易:
120 (47.24%)
短期交易:
134 (52.76%)
利润因子:
1.63
预期回报:
0.84 EUR
平均利润:
2.66 EUR
平均损失:
-7.16 EUR
最大连续失误:
6 (-98.08 EUR)
最大连续亏损:
-105.84 EUR (5)
每月增长:
49.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
24.56 EUR
最大值:
105.84 EUR (104.50%)
相对跌幅:
结余:
52.58% (105.84 EUR)
净值:
60.84% (467.13 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|26
|USDJPY
|20
|EURAUD
|18
|USDCAD
|17
|CADJPY
|17
|GBPAUD
|14
|AUDCAD
|14
|NZDJPY
|13
|AUDJPY
|13
|GBPUSD
|13
|EURCAD
|12
|EURUSD
|12
|AUDUSD
|11
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|8
|NZDCAD
|7
|EURNZD
|6
|CHFJPY
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|25
|USDJPY
|16
|EURAUD
|15
|USDCAD
|18
|CADJPY
|15
|GBPAUD
|11
|AUDCAD
|10
|NZDJPY
|10
|AUDJPY
|9
|GBPUSD
|17
|EURCAD
|11
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|14
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|6
|NZDCAD
|6
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|7
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|1.6K
|EURAUD
|1.4K
|USDCAD
|699
|CADJPY
|1K
|GBPAUD
|138
|AUDCAD
|1.2K
|NZDJPY
|1.1K
|AUDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|965
|EURCAD
|817
|EURUSD
|-912
|AUDUSD
|715
|CADCHF
|-3.1K
|NZDCHF
|-2.6K
|NZDCAD
|315
|EURNZD
|387
|CHFJPY
|407
|NZDUSD
|320
|GBPJPY
|257
|GBPCAD
|288
|USDCHF
|242
|AUDNZD
|157
|EURCHF
|93
|AUDCHF
|-1
|EURGBP
|80
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +109.86 EUR
最差交易: -27 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +16.65 EUR
最大连续亏损: -98.08 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.73 × 448
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
105%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
6
100%
254
81%
99%
1.63
0.84
EUR
EUR
61%
1:500