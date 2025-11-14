- Büyüme
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
54 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (28.95%)
En iyi işlem:
30.36 USD
En kötü işlem:
-37.96 USD
Brüt kâr:
643.34 USD (28 040 pips)
Brüt zarar:
-377.82 USD (16 431 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (81.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.46 USD (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
55 (72.37%)
Satış işlemleri:
21 (27.63%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
3.49 USD
Ortalama kâr:
11.91 USD
Ortalama zarar:
-17.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.56 USD (3)
Aylık büyüme:
2.26%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.20 USD
Maksimum:
97.27 USD (7.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|EURUSD
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|211
|EURUSD
|55
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|562
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.36 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +81.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 9
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 36
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.25 × 393
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.12 × 141
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|2.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
XMGlobal-Real 35
|2.61 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.64 × 118
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.92 × 36
|
FxPro.com-Real06
|3.36 × 66
|
XMGlobal-Real 43
|3.89 × 9
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
