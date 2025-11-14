SinyallerBölümler
William Sudhana

GoldenCompass

William Sudhana
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
0%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
54 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (28.95%)
En iyi işlem:
30.36 USD
En kötü işlem:
-37.96 USD
Brüt kâr:
643.34 USD (28 040 pips)
Brüt zarar:
-377.82 USD (16 431 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (81.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.46 USD (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
55 (72.37%)
Satış işlemleri:
21 (27.63%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
3.49 USD
Ortalama kâr:
11.91 USD
Ortalama zarar:
-17.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.56 USD (3)
Aylık büyüme:
2.26%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.20 USD
Maksimum:
97.27 USD (7.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 62
EURUSD 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 211
EURUSD 55
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
EURUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
En iyi işlem: +30.36 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +81.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 9
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 36
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 393
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.12 × 141
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
2.16 × 38
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
XMGlobal-Real 35
2.61 × 23
FxPro.com-Real07
2.64 × 118
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.92 × 36
FxPro.com-Real06
3.36 × 66
XMGlobal-Real 43
3.89 × 9
12 daha fazla...
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
İnceleme yok
