시그널 / MetaTrader 4 / GoldenCompass
William Sudhana

GoldenCompass

William Sudhana
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 7%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
106
이익 거래:
61 (57.54%)
손실 거래:
45 (42.45%)
최고의 거래:
30.36 USD
최악의 거래:
-37.96 USD
총 수익:
690.56 USD (28 696 pips)
총 손실:
-604.36 USD (20 341 pips)
연속 최대 이익:
8 (81.14 USD)
연속 최대 이익:
126.46 USD (7)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
10.10%
최대 입금량:
2.72%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.48
롱(주식매수):
75 (70.75%)
숏(주식차입매도):
31 (29.25%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.81 USD
평균 이익:
11.32 USD
평균 손실:
-13.43 USD
연속 최대 손실:
7 (-60.25 USD)
연속 최대 손실:
-69.56 USD (3)
월별 성장률:
-10.28%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.20 USD
최대한의:
179.32 USD (14.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.79% (179.32 USD)
자본금별:
1.52% (14.35 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 63
EURUSD 37
GBPUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 205
EURUSD -60
GBPUSD -59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 10K
EURUSD -1K
GBPUSD -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +30.36 USD
최악의 거래: -38 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +81.14 USD
연속 최대 손실: -60.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 47
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.16 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.24 × 405
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.06 × 180
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
1.91 × 43
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 23
FxPro.com-Real07
2.26 × 166
XMGlobal-Real 35
2.41 × 32
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
Exness-Real17
3.00 × 1
XMGlobal-Real 43
3.07 × 14
13 더...
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
리뷰 없음
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
