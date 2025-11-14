- 자본
- 축소
트레이드:
106
이익 거래:
61 (57.54%)
손실 거래:
45 (42.45%)
최고의 거래:
30.36 USD
최악의 거래:
-37.96 USD
총 수익:
690.56 USD (28 696 pips)
총 손실:
-604.36 USD (20 341 pips)
연속 최대 이익:
8 (81.14 USD)
연속 최대 이익:
126.46 USD (7)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
10.10%
최대 입금량:
2.72%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.48
롱(주식매수):
75 (70.75%)
숏(주식차입매도):
31 (29.25%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.81 USD
평균 이익:
11.32 USD
평균 손실:
-13.43 USD
연속 최대 손실:
7 (-60.25 USD)
연속 최대 손실:
-69.56 USD (3)
월별 성장률:
-10.28%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.20 USD
최대한의:
179.32 USD (14.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.79% (179.32 USD)
자본금별:
1.52% (14.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-60
|GBPUSD
|-59
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 47
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.24 × 405
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.06 × 180
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|1.91 × 43
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.26 × 166
|
XMGlobal-Real 35
|2.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
Exness-Real17
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|3.07 × 14
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
7%
0
0
USD
USD
877
USD
USD
23
0%
106
57%
10%
1.14
0.81
USD
USD
17%
1:500