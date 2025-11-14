СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldenCompass
William Sudhana

GoldenCompass

William Sudhana
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
61 (58.65%)
Убыточных трейдов:
43 (41.35%)
Лучший трейд:
30.36 USD
Худший трейд:
-37.96 USD
Общая прибыль:
690.56 USD (28 696 pips)
Общий убыток:
-589.21 USD (20 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (81.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.46 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
12.05%
Макс. загрузка депозита:
2.72%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
74 (71.15%)
Коротких трейдов:
30 (28.85%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
11.32 USD
Средний убыток:
-13.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-46.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-69.56 USD (3)
Прирост в месяц:
-12.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.20 USD
Максимальная:
164.17 USD (12.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.35% (164.17 USD)
По эквити:
1.52% (14.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 63
EURUSD 35
GBPUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 205
EURUSD -45
GBPUSD -59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 10K
EURUSD -699
GBPUSD -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.36 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +81.14 USD
Макс. убыток в серии: -46.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 47
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.16 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.24 × 405
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.06 × 180
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
1.91 × 43
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 23
FxPro.com-Real07
2.26 × 166
XMGlobal-Real 35
2.41 × 32
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
Exness-Real17
3.00 × 1
XMGlobal-Real 43
3.07 × 14
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
Нет отзывов
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.