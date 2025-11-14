- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
61 (58.65%)
Убыточных трейдов:
43 (41.35%)
Лучший трейд:
30.36 USD
Худший трейд:
-37.96 USD
Общая прибыль:
690.56 USD (28 696 pips)
Общий убыток:
-589.21 USD (20 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (81.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.46 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
12.05%
Макс. загрузка депозита:
2.72%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
74 (71.15%)
Коротких трейдов:
30 (28.85%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
11.32 USD
Средний убыток:
-13.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-46.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-69.56 USD (3)
Прирост в месяц:
-12.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.20 USD
Максимальная:
164.17 USD (12.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.35% (164.17 USD)
По эквити:
1.52% (14.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-45
|GBPUSD
|-59
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-699
|GBPUSD
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.36 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +81.14 USD
Макс. убыток в серии: -46.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZealCapitalMarketSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 47
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.24 × 405
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.06 × 180
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|1.91 × 43
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.26 × 166
|
XMGlobal-Real 35
|2.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
Exness-Real17
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|3.07 × 14
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
Нет отзывов
