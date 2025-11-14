信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GoldenCompass
William Sudhana

GoldenCompass

William Sudhana
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 9%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
104
盈利交易:
61 (58.65%)
亏损交易:
43 (41.35%)
最好交易:
30.36 USD
最差交易:
-37.96 USD
毛利:
690.56 USD (28 696 pips)
毛利亏损:
-589.21 USD (20 039 pips)
最大连续赢利:
8 (81.14 USD)
最大连续盈利:
126.46 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
12.05%
最大入金加载:
2.72%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.62
长期交易:
74 (71.15%)
短期交易:
30 (28.85%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
11.32 USD
平均损失:
-13.70 USD
最大连续失误:
5 (-46.67 USD)
最大连续亏损:
-69.56 USD (3)
每月增长:
-12.66%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8.20 USD
最大值:
164.17 USD (12.97%)
相对跌幅:
结余:
15.35% (164.17 USD)
净值:
1.52% (14.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 63
EURUSD 35
GBPUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 205
EURUSD -45
GBPUSD -59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 10K
EURUSD -699
GBPUSD -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +30.36 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +81.14 USD
最大连续亏损: -46.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 47
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.16 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.24 × 405
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.06 × 180
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
1.91 × 43
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 23
FxPro.com-Real07
2.26 × 166
XMGlobal-Real 35
2.41 × 32
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
Exness-Real17
3.00 × 1
XMGlobal-Real 43
3.07 × 14
13 更多...
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
没有评论
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
