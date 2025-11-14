- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
104
盈利交易:
61 (58.65%)
亏损交易:
43 (41.35%)
最好交易:
30.36 USD
最差交易:
-37.96 USD
毛利:
690.56 USD (28 696 pips)
毛利亏损:
-589.21 USD (20 039 pips)
最大连续赢利:
8 (81.14 USD)
最大连续盈利:
126.46 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
12.05%
最大入金加载:
2.72%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.62
长期交易:
74 (71.15%)
短期交易:
30 (28.85%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
11.32 USD
平均损失:
-13.70 USD
最大连续失误:
5 (-46.67 USD)
最大连续亏损:
-69.56 USD (3)
每月增长:
-12.66%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8.20 USD
最大值:
164.17 USD (12.97%)
相对跌幅:
结余:
15.35% (164.17 USD)
净值:
1.52% (14.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-45
|GBPUSD
|-59
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-699
|GBPUSD
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.36 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +81.14 USD
最大连续亏损: -46.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 47
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.24 × 405
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.06 × 180
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|1.91 × 43
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.26 × 166
|
XMGlobal-Real 35
|2.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
Exness-Real17
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|3.07 × 14
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
