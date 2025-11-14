- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
104
Negociações com lucro:
61 (58.65%)
Negociações com perda:
43 (41.35%)
Melhor negociação:
30.36 USD
Pior negociação:
-37.96 USD
Lucro bruto:
690.56 USD (28 696 pips)
Perda bruta:
-589.21 USD (20 039 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (81.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.46 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
12.05%
Depósito máximo carregado:
2.72%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
74 (71.15%)
Negociações curtas:
30 (28.85%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
11.32 USD
Perda média:
-13.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-46.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-69.56 USD (3)
Crescimento mensal:
-12.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.20 USD
Máximo:
164.17 USD (12.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.35% (164.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.52% (14.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-45
|GBPUSD
|-59
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-699
|GBPUSD
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.36 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +81.14 USD
Máxima perda consecutiva: -46.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 47
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.24 × 405
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.06 × 180
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|1.91 × 43
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.26 × 166
|
XMGlobal-Real 35
|2.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
Exness-Real17
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|3.07 × 14
13 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
892
USD
USD
21
0%
104
58%
12%
1.17
0.97
USD
USD
15%
1:500