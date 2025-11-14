SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GoldenCompass
William Sudhana

GoldenCompass

William Sudhana
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 9%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
104
Negociações com lucro:
61 (58.65%)
Negociações com perda:
43 (41.35%)
Melhor negociação:
30.36 USD
Pior negociação:
-37.96 USD
Lucro bruto:
690.56 USD (28 696 pips)
Perda bruta:
-589.21 USD (20 039 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (81.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.46 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
12.05%
Depósito máximo carregado:
2.72%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
74 (71.15%)
Negociações curtas:
30 (28.85%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
11.32 USD
Perda média:
-13.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-46.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-69.56 USD (3)
Crescimento mensal:
-12.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.20 USD
Máximo:
164.17 USD (12.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.35% (164.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.52% (14.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 63
EURUSD 35
GBPUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 205
EURUSD -45
GBPUSD -59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 10K
EURUSD -699
GBPUSD -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.36 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +81.14 USD
Máxima perda consecutiva: -46.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 47
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.16 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.24 × 405
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.06 × 180
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
1.91 × 43
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 23
FxPro.com-Real07
2.26 × 166
XMGlobal-Real 35
2.41 × 32
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
Exness-Real17
3.00 × 1
XMGlobal-Real 43
3.07 × 14
13 mais ...
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
Sem comentários
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldenCompass
30 USD por mês
9%
0
0
USD
892
USD
21
0%
104
58%
12%
1.17
0.97
USD
15%
1:500
