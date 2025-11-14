SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GoldenCompass
William Sudhana

GoldenCompass

William Sudhana
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 9%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
104
Transacciones Rentables:
61 (58.65%)
Transacciones Irrentables:
43 (41.35%)
Mejor transacción:
30.36 USD
Peor transacción:
-37.96 USD
Beneficio Bruto:
690.56 USD (28 696 pips)
Pérdidas Brutas:
-589.21 USD (20 039 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (81.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.46 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
12.05%
Carga máxima del depósito:
2.72%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
74 (71.15%)
Transacciones Cortas:
30 (28.85%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
11.32 USD
Pérdidas medias:
-13.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-46.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-69.56 USD (3)
Crecimiento al mes:
-12.66%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.20 USD
Máxima:
164.17 USD (12.97%)
Reducción relativa:
De balance:
15.35% (164.17 USD)
De fondos:
1.52% (14.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 63
EURUSD 35
GBPUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 205
EURUSD -45
GBPUSD -59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 10K
EURUSD -699
GBPUSD -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 47
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.16 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.24 × 405
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.06 × 180
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
1.91 × 43
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 23
FxPro.com-Real07
2.26 × 166
XMGlobal-Real 35
2.41 × 32
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
Exness-Real17
3.00 × 1
XMGlobal-Real 43
3.07 × 14
otros 13...
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
