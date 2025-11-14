- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
104
Transacciones Rentables:
61 (58.65%)
Transacciones Irrentables:
43 (41.35%)
Mejor transacción:
30.36 USD
Peor transacción:
-37.96 USD
Beneficio Bruto:
690.56 USD (28 696 pips)
Pérdidas Brutas:
-589.21 USD (20 039 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (81.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.46 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
12.05%
Carga máxima del depósito:
2.72%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
74 (71.15%)
Transacciones Cortas:
30 (28.85%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
11.32 USD
Pérdidas medias:
-13.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-46.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-69.56 USD (3)
Crecimiento al mes:
-12.66%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.20 USD
Máxima:
164.17 USD (12.97%)
Reducción relativa:
De balance:
15.35% (164.17 USD)
De fondos:
1.52% (14.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-45
|GBPUSD
|-59
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-699
|GBPUSD
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.36 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +81.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 47
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.24 × 405
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.06 × 180
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|1.91 × 43
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.26 × 166
|
XMGlobal-Real 35
|2.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
Exness-Real17
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|3.07 × 14
otros 13...
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
No hay comentarios
