トレード:
104
利益トレード:
61 (58.65%)
損失トレード:
43 (41.35%)
ベストトレード:
30.36 USD
最悪のトレード:
-37.96 USD
総利益:
690.56 USD (28 696 pips)
総損失:
-589.21 USD (20 039 pips)
最大連続の勝ち:
8 (81.14 USD)
最大連続利益:
126.46 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
12.05%
最大入金額:
2.72%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
74 (71.15%)
短いトレード:
30 (28.85%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
11.32 USD
平均損失:
-13.70 USD
最大連続の負け:
5 (-46.67 USD)
最大連続損失:
-69.56 USD (3)
月間成長:
-12.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.20 USD
最大の:
164.17 USD (12.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.35% (164.17 USD)
エクイティによる:
1.52% (14.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|205
|EURUSD
|-45
|GBPUSD
|-59
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-699
|GBPUSD
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.36 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +81.14 USD
最大連続損失: -46.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 47
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.24 × 405
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.06 × 180
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|1.91 × 43
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.26 × 166
|
XMGlobal-Real 35
|2.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
Exness-Real17
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|3.07 × 14
13 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
