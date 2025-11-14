シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoldenCompass
William Sudhana

GoldenCompass

William Sudhana
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
104
利益トレード:
61 (58.65%)
損失トレード:
43 (41.35%)
ベストトレード:
30.36 USD
最悪のトレード:
-37.96 USD
総利益:
690.56 USD (28 696 pips)
総損失:
-589.21 USD (20 039 pips)
最大連続の勝ち:
8 (81.14 USD)
最大連続利益:
126.46 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
12.05%
最大入金額:
2.72%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
74 (71.15%)
短いトレード:
30 (28.85%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
11.32 USD
平均損失:
-13.70 USD
最大連続の負け:
5 (-46.67 USD)
最大連続損失:
-69.56 USD (3)
月間成長:
-12.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.20 USD
最大の:
164.17 USD (12.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.35% (164.17 USD)
エクイティによる:
1.52% (14.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 63
EURUSD 35
GBPUSD 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 205
EURUSD -45
GBPUSD -59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 10K
EURUSD -699
GBPUSD -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.36 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +81.14 USD
最大連続損失: -46.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 47
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.16 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.24 × 405
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.06 × 180
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
1.91 × 43
FusionMarkets-Live 2
2.17 × 23
FxPro.com-Real07
2.26 × 166
XMGlobal-Real 35
2.41 × 32
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
Exness-Real17
3.00 × 1
XMGlobal-Real 43
3.07 × 14
13 より多く...
I trade XAUUSD and EURUSD with max risk of 2%.
We don't aim for massive growth. We aim for 5%-6% target monthly.
If the market allows us to get more then it is a bonus.
Safety and Sustainability is priority for your equity as well as for me.
レビューなし
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
