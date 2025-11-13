- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
42 (89.36%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (10.64%)
En iyi işlem:
52.13 USD
En kötü işlem:
-53.92 USD
Brüt kâr:
457.74 USD (44 283 pips)
Brüt zarar:
-107.79 USD (953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (290.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
290.06 USD (22)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
6.49
Alış işlemleri:
25 (53.19%)
Satış işlemleri:
22 (46.81%)
Kâr faktörü:
4.25
Beklenen getiri:
7.45 USD
Ortalama kâr:
10.90 USD
Ortalama zarar:
-21.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-51.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.92 USD (1)
Aylık büyüme:
35.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.71 USD
Maksimum:
53.92 USD (5.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|USTEC
|13
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|134
|USTEC
|122
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|384
|USTEC
|21K
|XAUUSD
|2.1K
|BTCUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.13 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +290.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 23
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5336
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
Trading portfolio using Master and Breakout EAs.
