|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|60
|XAUUSD
|52
|USTEC
|47
|BTCUSD
|8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|251
|XAUUSD
|115
|USTEC
|244
|BTCUSD
|56
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|728
|XAUUSD
|4.9K
|USTEC
|47K
|BTCUSD
|45K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5336
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 459
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
이 신호는 SwiftCap Master EA와 SwiftCap Breakout EA를 결합한 전략으로 구동됩니다. 이 두 가지 전략을 함께 사용하면 여러 주요 시장에서 추세 돌파, 일중 모멘텀, 그리고 안정적인 레벨 기반 움직임을 포착하는 다각화된 자동 거래 시스템을 구축할 수 있습니다.
SwiftCap 마스터 EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap Breakout EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
-------------------파일 설정
이 신호는 Gold(XAUUSD), BTCUSD, USTEC(NAS100), USDJPY에 대한 공식 최적화된 설정 파일을 사용합니다.
위험 매개변수
각 거래는 거래당 50달러의 고정 위험을 사용합니다. 이 위험 수준은 두 EA에서 모두 동일합니다.
-------------------
브로커 요구 사항
적절한 실행과 최적의 성과를 유지하려면 스프레드가 좁고 주문 처리 속도가 빠른 브로커를 선택하는 것이 좋습니다.
추천 브로커: https://icmarkets.com/?camp=85950
-------------------
추가 참고 사항
-
마팅게일, 그리드, 복구 전략은 사용되지 않습니다.
-
모든 거래에는 고정 손절매와 동적 추적 손절매 로직이 포함됩니다.
-
두 시스템을 함께 운영하면 다각화가 더 잘 이루어지고, 주식 성장이 더 원활해지고, 거래 기회가 더 자주 발생합니다.
이 신호는 두 가지 입증된 EA 전략을 함께 활용하여 균형 잡힌 자동화된 거래 방식을 원하는 사용자에게 이상적입니다.
