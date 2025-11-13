이 신호는 SwiftCap Master EA와 SwiftCap Breakout EA를 결합한 전략으로 구동됩니다. 이 두 가지 전략을 함께 사용하면 여러 주요 시장에서 추세 돌파, 일중 모멘텀, 그리고 안정적인 레벨 기반 움직임을 포착하는 다각화된 자동 거래 시스템을 구축할 수 있습니다.

SwiftCap 마스터 EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

SwiftCap Breakout EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

이 신호는 Gold(XAUUSD), BTCUSD, USTEC(NAS100), USDJPY에 대한 공식 최적화된 설정 파일을 사용합니다.

위험 매개변수

각 거래는 거래당 50달러의 고정 위험을 사용합니다. 이 위험 수준은 두 EA에서 모두 동일합니다.

-------------------

브로커 요구 사항

적절한 실행과 최적의 성과를 유지하려면 스프레드가 좁고 주문 처리 속도가 빠른 브로커를 선택하는 것이 좋습니다.

추천 브로커: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

추가 참고 사항

마팅게일, 그리드, 복구 전략은 사용되지 않습니다.

모든 거래에는 고정 손절매와 동적 추적 손절매 로직이 포함됩니다.

두 시스템을 함께 운영하면 다각화가 더 잘 이루어지고, 주식 성장이 더 원활해지고, 거래 기회가 더 자주 발생합니다.

이 신호는 두 가지 입증된 EA 전략을 함께 활용하여 균형 잡힌 자동화된 거래 방식을 원하는 사용자에게 이상적입니다.



