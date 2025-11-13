시그널섹션
Master and Breakout Combined

0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 75%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
167
이익 거래:
144 (86.22%)
손실 거래:
23 (13.77%)
최고의 거래:
52.13 USD
최악의 거래:
-53.92 USD
총 수익:
1 177.86 USD (114 772 pips)
총 손실:
-511.58 USD (16 350 pips)
연속 최대 이익:
22 (290.06 USD)
연속 최대 이익:
290.06 USD (22)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
2.97%
최대 입금량:
39.39%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
5.45
롱(주식매수):
98 (58.68%)
숏(주식차입매도):
69 (41.32%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
3.99 USD
평균 이익:
8.18 USD
평균 손실:
-22.24 USD
연속 최대 손실:
2 (-98.80 USD)
연속 최대 손실:
-98.80 USD (2)
월별 성장률:
-0.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.71 USD
최대한의:
122.35 USD (7.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.81% (122.35 USD)
자본금별:
6.18% (46.72 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 60
XAUUSD 52
USTEC 47
BTCUSD 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 251
XAUUSD 115
USTEC 244
BTCUSD 56
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 728
XAUUSD 4.9K
USTEC 47K
BTCUSD 45K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +52.13 USD
최악의 거래: -54 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +290.06 USD
연속 최대 손실: -98.80 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5336
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.28 × 459
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
101 더...
이 신호는 SwiftCap Master EA와 SwiftCap Breakout EA를 결합한 전략으로 구동됩니다. 이 두 가지 전략을 함께 사용하면 여러 주요 시장에서 추세 돌파, 일중 모멘텀, 그리고 안정적인 레벨 기반 움직임을 포착하는 다각화된 자동 거래 시스템을 구축할 수 있습니다.

SwiftCap 마스터 EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap Breakout EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

파일 설정

이 신호는 Gold(XAUUSD), BTCUSD, USTEC(NAS100), USDJPY에 대한 공식 최적화된 설정 파일을 사용합니다.

위험 매개변수
각 거래는 거래당 50달러의 고정 위험을 사용합니다. 이 위험 수준은 두 EA에서 모두 동일합니다.

-------------------

브로커 요구 사항
적절한 실행과 최적의 성과를 유지하려면 스프레드가 좁고 주문 처리 속도가 빠른 브로커를 선택하는 것이 좋습니다.
추천 브로커: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

추가 참고 사항

  • 마팅게일, 그리드, 복구 전략은 사용되지 않습니다.

  • 모든 거래에는 고정 손절매와 동적 추적 손절매 로직이 포함됩니다.

  • 두 시스템을 함께 운영하면 다각화가 더 잘 이루어지고, 주식 성장이 더 원활해지고, 거래 기회가 더 자주 발생합니다.

이 신호는 두 가지 입증된 EA 전략을 함께 활용하여 균형 잡힌 자동화된 거래 방식을 원하는 사용자에게 이상적입니다.



리뷰 없음
2026.01.06 03:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
