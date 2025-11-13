СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Master and Breakout Combined
Hassan Sarfraz

Master and Breakout Combined

Hassan Sarfraz
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 86%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
138 (87.34%)
Убыточных трейдов:
20 (12.66%)
Лучший трейд:
52.13 USD
Худший трейд:
-53.92 USD
Общая прибыль:
1 127.99 USD (105 699 pips)
Общий убыток:
-410.37 USD (16 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (290.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
290.06 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
4.73%
Макс. загрузка депозита:
39.39%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
5.87
Длинных трейдов:
90 (56.96%)
Коротких трейдов:
68 (43.04%)
Профит фактор:
2.75
Мат. ожидание:
4.54 USD
Средняя прибыль:
8.17 USD
Средний убыток:
-20.52 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-98.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.80 USD (2)
Прирост в месяц:
32.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.71 USD
Максимальная:
122.35 USD (7.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.81% (122.35 USD)
По эквити:
6.18% (46.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 57
XAUUSD 49
USTEC 45
BTCUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 339
XAUUSD 94
USTEC 239
BTCUSD 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 869
XAUUSD 4.2K
USTEC 47K
BTCUSD 37K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.13 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +290.06 USD
Макс. убыток в серии: -98.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 69
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5336
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
еще 99...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Этот сигнал основан на комбинированной стратегии, использующей советники SwiftCap Master и SwiftCap Breakout . Вместе они создают диверсифицированную автоматическую торговую систему, которая улавливает прорывы трендов, внутридневной импульс и чёткие движения на основе уровней на нескольких основных рынках.

Советник SwiftCap Master: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
Советник SwiftCap Breakout: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

Установить файлы

Сигнал использует официальные оптимизированные файлы наборов для золота (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) и USDJPY.

Параметры риска
Каждая сделка имеет фиксированный риск в размере 50 долларов США. Этот уровень риска одинаков для обоих советников.

-------------------

Требования к брокеру
Для поддержания надлежащего исполнения и оптимальной производительности рекомендуется выбирать брокера с узкими спредами и быстрым исполнением ордеров.
Рекомендуемый брокер: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

Дополнительные примечания

  • Стратегии мартингейла, сетки или восстановления не используются.

  • Все сделки включают фиксированный стоп-лосс и динамическую логику трейлинг-стопа.

  • Совместное использование обеих систем обеспечивает лучшую диверсификацию, более плавный рост капитала и более частые возможности для торговли.

Этот сигнал идеально подходит для пользователей, которым нужен сбалансированный, автоматизированный подход к торговле, основанный на двух проверенных стратегиях советника, работающих вместе.



Нет отзывов
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Master and Breakout Combined
30 USD в месяц
86%
0
0
USD
868
USD
8
100%
158
87%
5%
2.74
4.54
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.