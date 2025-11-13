- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|57
|XAUUSD
|49
|USTEC
|45
|BTCUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|339
|XAUUSD
|94
|USTEC
|239
|BTCUSD
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|869
|XAUUSD
|4.2K
|USTEC
|47K
|BTCUSD
|37K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5336
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Этот сигнал основан на комбинированной стратегии, использующей советники SwiftCap Master и SwiftCap Breakout . Вместе они создают диверсифицированную автоматическую торговую систему, которая улавливает прорывы трендов, внутридневной импульс и чёткие движения на основе уровней на нескольких основных рынках.
Советник SwiftCap Master: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
Советник SwiftCap Breakout: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
-------------------Установить файлы
Сигнал использует официальные оптимизированные файлы наборов для золота (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) и USDJPY.
Параметры риска
Каждая сделка имеет фиксированный риск в размере 50 долларов США. Этот уровень риска одинаков для обоих советников.
-------------------
Требования к брокеру
Для поддержания надлежащего исполнения и оптимальной производительности рекомендуется выбирать брокера с узкими спредами и быстрым исполнением ордеров.
Рекомендуемый брокер: https://icmarkets.com/?camp=85950
-------------------
Дополнительные примечания
-
Стратегии мартингейла, сетки или восстановления не используются.
-
Все сделки включают фиксированный стоп-лосс и динамическую логику трейлинг-стопа.
-
Совместное использование обеих систем обеспечивает лучшую диверсификацию, более плавный рост капитала и более частые возможности для торговли.
Этот сигнал идеально подходит для пользователей, которым нужен сбалансированный, автоматизированный подход к торговле, основанный на двух проверенных стратегиях советника, работающих вместе.
