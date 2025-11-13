Этот сигнал основан на комбинированной стратегии, использующей советники SwiftCap Master и SwiftCap Breakout . Вместе они создают диверсифицированную автоматическую торговую систему, которая улавливает прорывы трендов, внутридневной импульс и чёткие движения на основе уровней на нескольких основных рынках.

Советник SwiftCap Master: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

Советник SwiftCap Breakout: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

Сигнал использует официальные оптимизированные файлы наборов для золота (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) и USDJPY.

Параметры риска

Каждая сделка имеет фиксированный риск в размере 50 долларов США. Этот уровень риска одинаков для обоих советников.

Требования к брокеру

Для поддержания надлежащего исполнения и оптимальной производительности рекомендуется выбирать брокера с узкими спредами и быстрым исполнением ордеров.

Рекомендуемый брокер: https://icmarkets.com/?camp=85950

Дополнительные примечания

Стратегии мартингейла, сетки или восстановления не используются.

Все сделки включают фиксированный стоп-лосс и динамическую логику трейлинг-стопа.

Совместное использование обеих систем обеспечивает лучшую диверсификацию, более плавный рост капитала и более частые возможности для торговли.

Этот сигнал идеально подходит для пользователей, которым нужен сбалансированный, автоматизированный подход к торговле, основанный на двух проверенных стратегиях советника, работающих вместе.



