このシグナルは、SwiftCap Master EAとSwiftCap Breakout EAを組み合わせた戦略によって実現されています。これらを組み合わせることで、複数の主要市場におけるトレンドブレイクアウト、日中モメンタム、そしてクリーンなレベルベースの動きを捉える、分散化された自動取引システムを構築できます。

SwiftCap マスター EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

SwiftCap ブレイクアウト EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

シグナルは、ゴールド (XAUUSD)、BTCUSD、USTEC (NAS100)、USDJPY の公式の最適化セット ファイルを使用します。

リスクパラメータ

各取引には50ドルの固定リスクが適用されます。このリスクレベルは両方のEAで一貫しています。

-------------------

ブローカーの要件

適切な執行と最適なパフォーマンスを維持するために、スプレッドが狭く注文が迅速に執行されるブローカーが推奨されます。

推奨ブローカー: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

追加メモ

マーチンゲール、グリッド、回復戦略は使用されません。

すべての取引には、固定ストップロスと動的トレーリングストップロジックが含まれます。

両方のシステムを一緒に実行することで、より優れた多様化、よりスムーズな株式成長、より頻繁な取引機会が得られます。

このシグナルは、2 つの実証済みの EA 戦略を連携させて実行し、バランスの取れた自動取引アプローチを求めるユーザーに最適です。



