Hassan Sarfraz

Master and Breakout Combined

Hassan Sarfraz
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 86%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
158
利益トレード:
138 (87.34%)
損失トレード:
20 (12.66%)
ベストトレード:
52.13 USD
最悪のトレード:
-53.92 USD
総利益:
1 127.99 USD (105 699 pips)
総損失:
-410.37 USD (16 158 pips)
最大連続の勝ち:
22 (290.06 USD)
最大連続利益:
290.06 USD (22)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
4.73%
最大入金額:
39.39%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
5.87
長いトレード:
90 (56.96%)
短いトレード:
68 (43.04%)
プロフィットファクター:
2.75
期待されたペイオフ:
4.54 USD
平均利益:
8.17 USD
平均損失:
-20.52 USD
最大連続の負け:
2 (-98.80 USD)
最大連続損失:
-98.80 USD (2)
月間成長:
32.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.71 USD
最大の:
122.35 USD (7.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.81% (122.35 USD)
エクイティによる:
6.18% (46.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 57
XAUUSD 49
USTEC 45
BTCUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 339
XAUUSD 94
USTEC 239
BTCUSD 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 869
XAUUSD 4.2K
USTEC 47K
BTCUSD 37K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52.13 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +290.06 USD
最大連続損失: -98.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 71
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5336
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.31 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
99 より多く...
このシグナルは、SwiftCap Master EAとSwiftCap Breakout EAを組み合わせた戦略によって実現されています。これらを組み合わせることで、複数の主要市場におけるトレンドブレイクアウト、日中モメンタム、そしてクリーンなレベルベースの動きを捉える、分散化された自動取引システムを構築できます。

SwiftCap マスター EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap ブレイクアウト EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

ファイルの設定

シグナルは、ゴールド (XAUUSD)、BTCUSD、USTEC (NAS100)、USDJPY の公式の最適化セット ファイルを使用します。

リスクパラメータ
各取引には50ドルの固定リスクが適用されます。このリスクレベルは両方のEAで一貫しています。

-------------------

ブローカーの要件
適切な執行と最適なパフォーマンスを維持するために、スプレッドが狭く注文が迅速に執行されるブローカーが推奨されます。
推奨ブローカー: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

追加メモ

  • マーチンゲール、グリッド、回復戦略は使用されません。

  • すべての取引には、固定ストップロスと動的トレーリングストップロジックが含まれます。

  • 両方のシステムを一緒に実行することで、より優れた多様化、よりスムーズな株式成長、より頻繁な取引機会が得られます。

このシグナルは、2 つの実証済みの EA 戦略を連携させて実行し、バランスの取れた自動取引アプローチを求めるユーザーに最適です。



レビューなし
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
