- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|57
|XAUUSD
|49
|USTEC
|45
|BTCUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|339
|XAUUSD
|94
|USTEC
|239
|BTCUSD
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|869
|XAUUSD
|4.2K
|USTEC
|47K
|BTCUSD
|37K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5336
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
このシグナルは、SwiftCap Master EAとSwiftCap Breakout EAを組み合わせた戦略によって実現されています。これらを組み合わせることで、複数の主要市場におけるトレンドブレイクアウト、日中モメンタム、そしてクリーンなレベルベースの動きを捉える、分散化された自動取引システムを構築できます。
SwiftCap マスター EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap ブレイクアウト EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
-------------------ファイルの設定
シグナルは、ゴールド (XAUUSD)、BTCUSD、USTEC (NAS100)、USDJPY の公式の最適化セット ファイルを使用します。
リスクパラメータ
各取引には50ドルの固定リスクが適用されます。このリスクレベルは両方のEAで一貫しています。
-------------------
ブローカーの要件
適切な執行と最適なパフォーマンスを維持するために、スプレッドが狭く注文が迅速に執行されるブローカーが推奨されます。
推奨ブローカー: https://icmarkets.com/?camp=85950
-------------------
追加メモ
-
マーチンゲール、グリッド、回復戦略は使用されません。
-
すべての取引には、固定ストップロスと動的トレーリングストップロジックが含まれます。
-
両方のシステムを一緒に実行することで、より優れた多様化、よりスムーズな株式成長、より頻繁な取引機会が得られます。
このシグナルは、2 つの実証済みの EA 戦略を連携させて実行し、バランスの取れた自動取引アプローチを求めるユーザーに最適です。
