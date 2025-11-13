SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Master and Breakout Combined
Hassan Sarfraz

Master and Breakout Combined

0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 86%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
158
Transacciones Rentables:
138 (87.34%)
Transacciones Irrentables:
20 (12.66%)
Mejor transacción:
52.13 USD
Peor transacción:
-53.92 USD
Beneficio Bruto:
1 127.99 USD (105 699 pips)
Pérdidas Brutas:
-410.37 USD (16 158 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (290.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
290.06 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
4.73%
Carga máxima del depósito:
39.39%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
5.87
Transacciones Largas:
90 (56.96%)
Transacciones Cortas:
68 (43.04%)
Factor de Beneficio:
2.75
Beneficio Esperado:
4.54 USD
Beneficio medio:
8.17 USD
Pérdidas medias:
-20.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-98.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-98.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
32.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.71 USD
Máxima:
122.35 USD (7.30%)
Reducción relativa:
De balance:
14.81% (122.35 USD)
De fondos:
6.18% (46.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 57
XAUUSD 49
USTEC 45
BTCUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 339
XAUUSD 94
USTEC 239
BTCUSD 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 869
XAUUSD 4.2K
USTEC 47K
BTCUSD 37K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.13 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +290.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -98.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 71
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5336
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.31 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
otros 99...
Esta señal se basa en una estrategia combinada que utiliza SwiftCap Master EA y SwiftCap Breakout EA . Juntos, crean un sistema de trading automatizado diversificado que captura rupturas de tendencia, impulso intradía y movimientos limpios basados en niveles en varios mercados principales.

SwiftCap Master EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
Asesor experto de SwiftCap Breakout: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

Archivos de conjunto

La señal utiliza los archivos oficiales optimizados para Oro (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) y USDJPY.

Parámetros de riesgo
Cada operación implica un riesgo fijo de $50. Este nivel de riesgo es consistente en ambos EA.

-------------------

Requisitos del corredor
Para mantener una ejecución adecuada y un rendimiento óptimo, se recomienda un bróker con spreads ajustados y ejecuciones de órdenes rápidas.
Corredor sugerido: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

Notas adicionales

  • No se utilizan estrategias de martingala, cuadrícula o recuperación.

  • Todas las operaciones incluyen un stop loss fijo y una lógica de trailing-stop dinámico.

  • La ejecución conjunta de ambos sistemas proporciona una mejor diversificación, un crecimiento más uniforme del capital y oportunidades comerciales más frecuentes.

Esta señal es ideal para usuarios que desean un enfoque comercial automatizado y equilibrado impulsado por dos estrategias EA probadas que trabajan juntas.



No hay comentarios
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
