- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|57
|XAUUSD
|49
|USTEC
|45
|BTCUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|339
|XAUUSD
|94
|USTEC
|239
|BTCUSD
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|869
|XAUUSD
|4.2K
|USTEC
|47K
|BTCUSD
|37K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5336
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Esta señal se basa en una estrategia combinada que utiliza SwiftCap Master EA y SwiftCap Breakout EA . Juntos, crean un sistema de trading automatizado diversificado que captura rupturas de tendencia, impulso intradía y movimientos limpios basados en niveles en varios mercados principales.
SwiftCap Master EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
Asesor experto de SwiftCap Breakout: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
-------------------Archivos de conjunto
La señal utiliza los archivos oficiales optimizados para Oro (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) y USDJPY.
Parámetros de riesgo
Cada operación implica un riesgo fijo de $50. Este nivel de riesgo es consistente en ambos EA.
-------------------
Requisitos del corredor
Para mantener una ejecución adecuada y un rendimiento óptimo, se recomienda un bróker con spreads ajustados y ejecuciones de órdenes rápidas.
Corredor sugerido: https://icmarkets.com/?camp=85950
-------------------
Notas adicionales
-
No se utilizan estrategias de martingala, cuadrícula o recuperación.
-
Todas las operaciones incluyen un stop loss fijo y una lógica de trailing-stop dinámico.
-
La ejecución conjunta de ambos sistemas proporciona una mejor diversificación, un crecimiento más uniforme del capital y oportunidades comerciales más frecuentes.
Esta señal es ideal para usuarios que desean un enfoque comercial automatizado y equilibrado impulsado por dos estrategias EA probadas que trabajan juntas.
USD
USD
USD