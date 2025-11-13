Esta señal se basa en una estrategia combinada que utiliza SwiftCap Master EA y SwiftCap Breakout EA . Juntos, crean un sistema de trading automatizado diversificado que captura rupturas de tendencia, impulso intradía y movimientos limpios basados en niveles en varios mercados principales.

SwiftCap Master EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

Asesor experto de SwiftCap Breakout: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

La señal utiliza los archivos oficiales optimizados para Oro (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) y USDJPY.

Parámetros de riesgo

Cada operación implica un riesgo fijo de $50. Este nivel de riesgo es consistente en ambos EA.

-------------------

Requisitos del corredor

Para mantener una ejecución adecuada y un rendimiento óptimo, se recomienda un bróker con spreads ajustados y ejecuciones de órdenes rápidas.

Corredor sugerido: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

Notas adicionales

No se utilizan estrategias de martingala, cuadrícula o recuperación.

Todas las operaciones incluyen un stop loss fijo y una lógica de trailing-stop dinámico.

La ejecución conjunta de ambos sistemas proporciona una mejor diversificación, un crecimiento más uniforme del capital y oportunidades comerciales más frecuentes.

Esta señal es ideal para usuarios que desean un enfoque comercial automatizado y equilibrado impulsado por dos estrategias EA probadas que trabajan juntas.



