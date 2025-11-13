SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Master and Breakout Combined
Hassan Sarfraz

Master and Breakout Combined

Hassan Sarfraz
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
42 (89.36%)
Loss Trade:
5 (10.64%)
Best Trade:
52.13 USD
Worst Trade:
-53.92 USD
Profitto lordo:
457.74 USD (44 283 pips)
Perdita lorda:
-107.79 USD (953 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (290.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
290.06 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
6.49
Long Trade:
25 (53.19%)
Short Trade:
22 (46.81%)
Fattore di profitto:
4.25
Profitto previsto:
7.45 USD
Profitto medio:
10.90 USD
Perdita media:
-21.56 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-51.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.92 USD (1)
Crescita mensile:
35.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.71 USD
Massimale:
53.92 USD (5.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 18
USTEC 13
XAUUSD 13
BTCUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 134
USTEC 122
XAUUSD 72
BTCUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 384
USTEC 21K
XAUUSD 2.1K
BTCUSD 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.13 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +290.06 USD
Massima perdita consecutiva: -51.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 23
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5336
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.33 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
Trading portfolio using Master and Breakout EAs.
Non ci sono recensioni
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
