- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
42 (89.36%)
Loss Trade:
5 (10.64%)
Best Trade:
52.13 USD
Worst Trade:
-53.92 USD
Profitto lordo:
457.74 USD (44 283 pips)
Perdita lorda:
-107.79 USD (953 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (290.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
290.06 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
6.49
Long Trade:
25 (53.19%)
Short Trade:
22 (46.81%)
Fattore di profitto:
4.25
Profitto previsto:
7.45 USD
Profitto medio:
10.90 USD
Perdita media:
-21.56 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-51.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.92 USD (1)
Crescita mensile:
35.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.71 USD
Massimale:
53.92 USD (5.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|USTEC
|13
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|134
|USTEC
|122
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|384
|USTEC
|21K
|XAUUSD
|2.1K
|BTCUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.13 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +290.06 USD
Massima perdita consecutiva: -51.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 23
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5336
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
Trading portfolio using Master and Breakout EAs.
