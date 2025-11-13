- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|57
|XAUUSD
|49
|USTEC
|45
|BTCUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|339
|XAUUSD
|94
|USTEC
|239
|BTCUSD
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|869
|XAUUSD
|4.2K
|USTEC
|47K
|BTCUSD
|37K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5336
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Este sinal é alimentado por uma estratégia combinada que utiliza o SwiftCap Master EA e o SwiftCap Breakout EA . Juntos, eles criam um sistema de negociação automatizado diversificado que captura rompimentos de tendência, momentum intradiário e movimentos claros baseados em níveis em diversos mercados importantes.
SwiftCap Master EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap Breakout EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
-------------------Configurar arquivos
O sinal utiliza os arquivos de configuração otimizados oficiais para Ouro (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) e USDJPY.
Parâmetros de risco
Cada operação utiliza um risco fixo de US$ 50 por operação. Esse nível de risco é consistente em ambos os EAs.
-------------------
Requisitos do corretor
Para garantir uma execução adequada e um desempenho ideal, recomenda-se uma corretora com spreads reduzidos e preenchimento rápido de ordens.
Corretora sugerida: https://icmarkets.com/?camp=85950
-------------------
Notas adicionais
-
Não são utilizadas estratégias de martingale, grid ou recuperação.
-
Todas as operações incluem um stop loss fixo e uma lógica de trailing stop dinâmica.
-
Operar ambos os sistemas em conjunto proporciona melhor diversificação, crescimento patrimonial mais estável e oportunidades de negociação mais frequentes.
Este sinal é ideal para usuários que desejam uma abordagem de negociação automatizada e equilibrada, impulsionada por duas estratégias EA comprovadas que trabalham em conjunto.
USD
USD
USD