Este sinal é alimentado por uma estratégia combinada que utiliza o SwiftCap Master EA e o SwiftCap Breakout EA . Juntos, eles criam um sistema de negociação automatizado diversificado que captura rompimentos de tendência, momentum intradiário e movimentos claros baseados em níveis em diversos mercados importantes.

SwiftCap Master EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

SwiftCap Breakout EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

O sinal utiliza os arquivos de configuração otimizados oficiais para Ouro (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) e USDJPY.

Parâmetros de risco

Cada operação utiliza um risco fixo de US$ 50 por operação. Esse nível de risco é consistente em ambos os EAs.

-------------------

Requisitos do corretor

Para garantir uma execução adequada e um desempenho ideal, recomenda-se uma corretora com spreads reduzidos e preenchimento rápido de ordens.

Corretora sugerida: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

Notas adicionais

Não são utilizadas estratégias de martingale, grid ou recuperação.

Todas as operações incluem um stop loss fixo e uma lógica de trailing stop dinâmica.

Operar ambos os sistemas em conjunto proporciona melhor diversificação, crescimento patrimonial mais estável e oportunidades de negociação mais frequentes.

Este sinal é ideal para usuários que desejam uma abordagem de negociação automatizada e equilibrada, impulsionada por duas estratégias EA comprovadas que trabalham em conjunto.



