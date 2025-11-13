SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Master and Breakout Combined
Hassan Sarfraz

Master and Breakout Combined

0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 86%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
158
Negociações com lucro:
138 (87.34%)
Negociações com perda:
20 (12.66%)
Melhor negociação:
52.13 USD
Pior negociação:
-53.92 USD
Lucro bruto:
1 127.99 USD (105 699 pips)
Perda bruta:
-410.37 USD (16 158 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (290.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
290.06 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
4.73%
Depósito máximo carregado:
39.39%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
5.87
Negociações longas:
90 (56.96%)
Negociações curtas:
68 (43.04%)
Fator de lucro:
2.75
Valor esperado:
4.54 USD
Lucro médio:
8.17 USD
Perda média:
-20.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-98.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-98.80 USD (2)
Crescimento mensal:
32.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.71 USD
Máximo:
122.35 USD (7.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.81% (122.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.18% (46.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 57
XAUUSD 49
USTEC 45
BTCUSD 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 339
XAUUSD 94
USTEC 239
BTCUSD 46
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 869
XAUUSD 4.2K
USTEC 47K
BTCUSD 37K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.13 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +290.06 USD
Máxima perda consecutiva: -98.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 71
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5336
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.31 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
99 mais ...
Este sinal é alimentado por uma estratégia combinada que utiliza o SwiftCap Master EA e o SwiftCap Breakout EA . Juntos, eles criam um sistema de negociação automatizado diversificado que captura rompimentos de tendência, momentum intradiário e movimentos claros baseados em níveis em diversos mercados importantes.

SwiftCap Master EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap Breakout EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

Configurar arquivos

O sinal utiliza os arquivos de configuração otimizados oficiais para Ouro (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) e USDJPY.

Parâmetros de risco
Cada operação utiliza um risco fixo de US$ 50 por operação. Esse nível de risco é consistente em ambos os EAs.

-------------------

Requisitos do corretor
Para garantir uma execução adequada e um desempenho ideal, recomenda-se uma corretora com spreads reduzidos e preenchimento rápido de ordens.
Corretora sugerida: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

Notas adicionais

  • Não são utilizadas estratégias de martingale, grid ou recuperação.

  • Todas as operações incluem um stop loss fixo e uma lógica de trailing stop dinâmica.

  • Operar ambos os sistemas em conjunto proporciona melhor diversificação, crescimento patrimonial mais estável e oportunidades de negociação mais frequentes.

Este sinal é ideal para usuários que desejam uma abordagem de negociação automatizada e equilibrada, impulsionada por duas estratégias EA comprovadas que trabalham em conjunto.



Sem comentários
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Master and Breakout Combined
30 USD por mês
86%
0
0
USD
868
USD
8
100%
158
87%
5%
2.74
4.54
USD
15%
1:500
