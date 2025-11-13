SignaleKategorien
Hassan Sarfraz

Master and Breakout Combined

Hassan Sarfraz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 86%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
158
Gewinntrades:
138 (87.34%)
Verlusttrades:
20 (12.66%)
Bester Trade:
52.13 USD
Schlechtester Trade:
-53.92 USD
Bruttoprofit:
1 127.99 USD (105 699 pips)
Bruttoverlust:
-410.37 USD (16 158 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (290.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
290.06 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
4.73%
Max deposit load:
39.39%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
5.87
Long-Positionen:
90 (56.96%)
Short-Positionen:
68 (43.04%)
Profit-Faktor:
2.75
Mathematische Gewinnerwartung:
4.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-98.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-98.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
32.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.71 USD
Maximaler:
122.35 USD (7.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.81% (122.35 USD)
Kapital:
6.18% (46.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 57
XAUUSD 49
USTEC 45
BTCUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 339
XAUUSD 94
USTEC 239
BTCUSD 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 869
XAUUSD 4.2K
USTEC 47K
BTCUSD 37K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.13 USD
Schlechtester Trade: -54 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +290.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -98.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.35 × 74
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5336
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
noch 99 ...
Dieses Signal basiert auf einer kombinierten Strategie, die sowohl SwiftCap Master EA als auch SwiftCap Breakout EA nutzt. Zusammen bilden sie ein diversifiziertes automatisiertes Handelssystem, das Trendausbrüche, Intraday-Momentum und klare, auf Niveaus basierende Bewegungen in mehreren wichtigen Märkten erfasst.

SwiftCap Master EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap Breakout EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

Dateien festlegen

Das Signal verwendet die offiziellen optimierten Setdateien für Gold (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) und USDJPY.

Risikoparameter
Jeder Trade ist mit einem festen Risiko von 50 $ pro Trade verbunden. Dieses Risikoniveau ist bei beiden Expert Advisors (EAs) einheitlich.

-------------------

Anforderungen an den Makler
Um eine ordnungsgemäße Ausführung und optimale Performance zu gewährleisten, wird ein Broker mit engen Spreads und schneller Orderausführung empfohlen.
Empfohlener Broker: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

Zusätzliche Anmerkungen

  • Es werden keine Martingal-, Grid- oder Recovery-Strategien angewendet.

  • Alle Trades beinhalten einen festen Stop-Loss und eine dynamische Trailing-Stop-Logik.

  • Die gleichzeitige Nutzung beider Systeme ermöglicht eine bessere Diversifizierung, ein gleichmäßigeres Eigenkapitalwachstum und häufigere Handelsmöglichkeiten.

Dieses Signal ist ideal für Anwender, die einen ausgewogenen, automatisierten Handelsansatz wünschen, der auf zwei bewährten EA-Strategien basiert, die zusammenarbeiten.


Keine Bewertungen
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
