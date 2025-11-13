- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|57
|XAUUSD
|49
|USTEC
|45
|BTCUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|339
|XAUUSD
|94
|USTEC
|239
|BTCUSD
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|869
|XAUUSD
|4.2K
|USTEC
|47K
|BTCUSD
|37K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.35 × 74
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5336
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Dieses Signal basiert auf einer kombinierten Strategie, die sowohl SwiftCap Master EA als auch SwiftCap Breakout EA nutzt. Zusammen bilden sie ein diversifiziertes automatisiertes Handelssystem, das Trendausbrüche, Intraday-Momentum und klare, auf Niveaus basierende Bewegungen in mehreren wichtigen Märkten erfasst.
SwiftCap Master EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap Breakout EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117
-------------------Dateien festlegen
Das Signal verwendet die offiziellen optimierten Setdateien für Gold (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) und USDJPY.
Risikoparameter
Jeder Trade ist mit einem festen Risiko von 50 $ pro Trade verbunden. Dieses Risikoniveau ist bei beiden Expert Advisors (EAs) einheitlich.
-------------------
Anforderungen an den Makler
Um eine ordnungsgemäße Ausführung und optimale Performance zu gewährleisten, wird ein Broker mit engen Spreads und schneller Orderausführung empfohlen.
Empfohlener Broker: https://icmarkets.com/?camp=85950
-------------------
Zusätzliche Anmerkungen
-
Es werden keine Martingal-, Grid- oder Recovery-Strategien angewendet.
-
Alle Trades beinhalten einen festen Stop-Loss und eine dynamische Trailing-Stop-Logik.
-
Die gleichzeitige Nutzung beider Systeme ermöglicht eine bessere Diversifizierung, ein gleichmäßigeres Eigenkapitalwachstum und häufigere Handelsmöglichkeiten.
Dieses Signal ist ideal für Anwender, die einen ausgewogenen, automatisierten Handelsansatz wünschen, der auf zwei bewährten EA-Strategien basiert, die zusammenarbeiten.
