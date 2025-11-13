Dieses Signal basiert auf einer kombinierten Strategie, die sowohl SwiftCap Master EA als auch SwiftCap Breakout EA nutzt. Zusammen bilden sie ein diversifiziertes automatisiertes Handelssystem, das Trendausbrüche, Intraday-Momentum und klare, auf Niveaus basierende Bewegungen in mehreren wichtigen Märkten erfasst.

SwiftCap Master EA: https://www.mql5.com/en/market/product/141855

SwiftCap Breakout EA: https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

Das Signal verwendet die offiziellen optimierten Setdateien für Gold (XAUUSD), BTCUSD, USTEC (NAS100) und USDJPY.

Risikoparameter

Jeder Trade ist mit einem festen Risiko von 50 $ pro Trade verbunden. Dieses Risikoniveau ist bei beiden Expert Advisors (EAs) einheitlich.

-------------------

Anforderungen an den Makler

Um eine ordnungsgemäße Ausführung und optimale Performance zu gewährleisten, wird ein Broker mit engen Spreads und schneller Orderausführung empfohlen.

Empfohlener Broker: https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

Zusätzliche Anmerkungen

Es werden keine Martingal-, Grid- oder Recovery-Strategien angewendet.

Alle Trades beinhalten einen festen Stop-Loss und eine dynamische Trailing-Stop-Logik.

Die gleichzeitige Nutzung beider Systeme ermöglicht eine bessere Diversifizierung, ein gleichmäßigeres Eigenkapitalwachstum und häufigere Handelsmöglichkeiten.

Dieses Signal ist ideal für Anwender, die einen ausgewogenen, automatisierten Handelsansatz wünschen, der auf zwei bewährten EA-Strategien basiert, die zusammenarbeiten.