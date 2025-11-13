信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Master and Breakout Combined
Hassan Sarfraz

Master and Breakout Combined

Hassan Sarfraz
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 86%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
158
盈利交易:
138 (87.34%)
亏损交易:
20 (12.66%)
最好交易:
52.13 USD
最差交易:
-53.92 USD
毛利:
1 127.99 USD (105 699 pips)
毛利亏损:
-410.37 USD (16 158 pips)
最大连续赢利:
22 (290.06 USD)
最大连续盈利:
290.06 USD (22)
夏普比率:
0.32
交易活动:
4.73%
最大入金加载:
39.39%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
5.87
长期交易:
90 (56.96%)
短期交易:
68 (43.04%)
利润因子:
2.75
预期回报:
4.54 USD
平均利润:
8.17 USD
平均损失:
-20.52 USD
最大连续失误:
2 (-98.80 USD)
最大连续亏损:
-98.80 USD (2)
每月增长:
32.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.71 USD
最大值:
122.35 USD (7.30%)
相对跌幅:
结余:
14.81% (122.35 USD)
净值:
6.18% (46.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 57
XAUUSD 49
USTEC 45
BTCUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 339
XAUUSD 94
USTEC 239
BTCUSD 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 869
XAUUSD 4.2K
USTEC 47K
BTCUSD 37K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +52.13 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +290.06 USD
最大连续亏损: -98.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 70
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5336
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.31 × 458
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
99 更多...
该信号由SwiftCap Master EA和SwiftCap Breakout EA的组合策略驱动。它们共同构建了一个多元化的自动交易系统，能够捕捉多个主要市场的趋势突破、日内动能和清晰的水平位走势。

SwiftCap Master EA： https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap Breakout EA： https://www.mql5.com/en/market/product/150117

-------------------

设置文件

该信号使用官方优化的黄金 (XAUUSD)、BTCUSD、USTEC (NAS100) 和 USDJPY 数据集文件。

风险参数
每笔交易的风险固定为 50 美元。这一风险水平在两个 EA 系统中保持一致。

-------------------

经纪人要求
为了保持良好的执行和最佳的性能，建议选择点差小、成交速度快的经纪商。
推荐经纪商： https://icmarkets.com/?camp=85950

-------------------

补充说明

  • 不使用鞅、网格或恢复策略。

  • 所有交易均包含固定止损和动态追踪止损逻辑。

  • 同时运行这两个系统可以带来更好的分散投资、更平稳的股权增长和更频繁的交易机会。

该信号非常适合希望采用平衡、自动化的交易方法，并由两个经过验证的EA策略协同运作的用户。


2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Master and Breakout Combined
每月30 USD
86%
0
0
USD
868
USD
8
100%
158
87%
5%
2.74
4.54
USD
15%
1:500
