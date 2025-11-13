- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
158
盈利交易:
138 (87.34%)
亏损交易:
20 (12.66%)
最好交易:
52.13 USD
最差交易:
-53.92 USD
毛利:
1 127.99 USD (105 699 pips)
毛利亏损:
-410.37 USD (16 158 pips)
最大连续赢利:
22 (290.06 USD)
最大连续盈利:
290.06 USD (22)
夏普比率:
0.32
交易活动:
4.73%
最大入金加载:
39.39%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
5.87
长期交易:
90 (56.96%)
短期交易:
68 (43.04%)
利润因子:
2.75
预期回报:
4.54 USD
平均利润:
8.17 USD
平均损失:
-20.52 USD
最大连续失误:
2 (-98.80 USD)
最大连续亏损:
-98.80 USD (2)
每月增长:
32.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.71 USD
最大值:
122.35 USD (7.30%)
相对跌幅:
结余:
14.81% (122.35 USD)
净值:
6.18% (46.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|57
|XAUUSD
|49
|USTEC
|45
|BTCUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|339
|XAUUSD
|94
|USTEC
|239
|BTCUSD
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|869
|XAUUSD
|4.2K
|USTEC
|47K
|BTCUSD
|37K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.13 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +290.06 USD
最大连续亏损: -98.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5336
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
该信号由SwiftCap Master EA和SwiftCap Breakout EA的组合策略驱动。它们共同构建了一个多元化的自动交易系统，能够捕捉多个主要市场的趋势突破、日内动能和清晰的水平位走势。
SwiftCap Master EA： https://www.mql5.com/en/market/product/141855
SwiftCap Breakout EA： https://www.mql5.com/en/market/product/150117
-------------------设置文件
该信号使用官方优化的黄金 (XAUUSD)、BTCUSD、USTEC (NAS100) 和 USDJPY 数据集文件。
风险参数
每笔交易的风险固定为 50 美元。这一风险水平在两个 EA 系统中保持一致。
-------------------
经纪人要求
为了保持良好的执行和最佳的性能，建议选择点差小、成交速度快的经纪商。
推荐经纪商： https://icmarkets.com/?camp=85950
-------------------
补充说明
-
不使用鞅、网格或恢复策略。
-
所有交易均包含固定止损和动态追踪止损逻辑。
-
同时运行这两个系统可以带来更好的分散投资、更平稳的股权增长和更频繁的交易机会。
该信号非常适合希望采用平衡、自动化的交易方法，并由两个经过验证的EA策略协同运作的用户。
没有评论
