İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
35 (54.68%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (45.31%)
En iyi işlem:
3 197.96 USD
En kötü işlem:
-1 247.20 USD
Brüt kâr:
40 397.74 USD (222 973 pips)
Brüt zarar:
-18 282.06 USD (95 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (27 087.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27 087.98 USD (20)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.25%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
55 (85.94%)
Satış işlemleri:
9 (14.06%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
345.56 USD
Ortalama kâr:
1 154.22 USD
Ortalama zarar:
-630.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4 351.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 351.10 USD (6)
Aylık büyüme:
92.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 314.65 USD
Maksimum:
8 091.34 USD (30.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.28% (8 091.34 USD)
Varlığa göre:
5.72% (2 796.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|NQ100.R
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-808
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|147K
|NQ100.R
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 197.96 USD
En kötü işlem: -1 247 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +27 087.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 351.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 77 USD
92%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
4
0%
64
54%
100%
2.20
345.56
USD
USD
30%
1:50