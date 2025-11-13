SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / REI
Riski Prasetyo

REI

Riski Prasetyo
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 92%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
35 (54.68%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (45.31%)
En iyi işlem:
3 197.96 USD
En kötü işlem:
-1 247.20 USD
Brüt kâr:
40 397.74 USD (222 973 pips)
Brüt zarar:
-18 282.06 USD (95 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (27 087.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27 087.98 USD (20)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.25%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
55 (85.94%)
Satış işlemleri:
9 (14.06%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
345.56 USD
Ortalama kâr:
1 154.22 USD
Ortalama zarar:
-630.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4 351.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 351.10 USD (6)
Aylık büyüme:
92.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 314.65 USD
Maksimum:
8 091.34 USD (30.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.28% (8 091.34 USD)
Varlığa göre:
5.72% (2 796.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 63
NQ100.R 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 23K
NQ100.R -808
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 147K
NQ100.R -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 197.96 USD
En kötü işlem: -1 247 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +27 087.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 351.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
REI
Ayda 77 USD
92%
0
0
USD
46K
USD
4
0%
64
54%
100%
2.20
345.56
USD
30%
1:50
