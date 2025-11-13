- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
35 (54.68%)
Loss Trade:
29 (45.31%)
Best Trade:
3 197.96 USD
Worst Trade:
-1 247.20 USD
Profitto lordo:
40 397.74 USD (222 973 pips)
Perdita lorda:
-18 282.06 USD (95 842 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (27 087.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27 087.98 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.25%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
55 (85.94%)
Short Trade:
9 (14.06%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
345.56 USD
Profitto medio:
1 154.22 USD
Perdita media:
-630.42 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4 351.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 351.10 USD (6)
Crescita mensile:
92.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 314.65 USD
Massimale:
8 091.34 USD (30.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.28% (8 091.34 USD)
Per equità:
5.72% (2 796.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|NQ100.R
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-808
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|147K
|NQ100.R
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 197.96 USD
Worst Trade: -1 247 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +27 087.98 USD
Massima perdita consecutiva: -4 351.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
195 più
