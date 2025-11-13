- 成长
交易:
219
盈利交易:
83 (37.89%)
亏损交易:
136 (62.10%)
最好交易:
3 197.96 USD
最差交易:
-1 516.19 USD
毛利:
76 921.97 USD (429 442 pips)
毛利亏损:
-79 283.17 USD (395 663 pips)
最大连续赢利:
20 (27 087.98 USD)
最大连续盈利:
27 087.98 USD (20)
夏普比率:
0.00
交易活动:
87.46%
最大入金加载:
19.31%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
180 (82.19%)
短期交易:
39 (17.81%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-10.78 USD
平均利润:
926.77 USD
平均损失:
-582.96 USD
最大连续失误:
33 (-16 463.41 USD)
最大连续亏损:
-16 463.41 USD (33)
每月增长:
-33.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 212.61 USD
最大值:
36 146.54 USD (73.95%)
相对跌幅:
结余:
73.95% (36 146.54 USD)
净值:
14.06% (3 427.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.6K
|NQ100.R
|-808
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|54K
|NQ100.R
|-20K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月77 USD
-10%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
10
0%
219
37%
87%
0.97
-10.78
USD
USD
74%
1:50