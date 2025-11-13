SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / REI
Riski Prasetyo

REI

Riski Prasetyo
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 77 USD par mois
croissance depuis 2025 92%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
64
Bénéfice trades:
35 (54.68%)
Perte trades:
29 (45.31%)
Meilleure transaction:
3 197.96 USD
Pire transaction:
-1 247.20 USD
Bénéfice brut:
40 397.74 USD (222 973 pips)
Perte brute:
-18 282.06 USD (95 842 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (27 087.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27 087.98 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.25%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.73
Longs trades:
55 (85.94%)
Courts trades:
9 (14.06%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
345.56 USD
Bénéfice moyen:
1 154.22 USD
Perte moyenne:
-630.42 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-4 351.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 351.10 USD (6)
Croissance mensuelle:
92.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 314.65 USD
Maximal:
8 091.34 USD (30.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.28% (8 091.34 USD)
Par fonds propres:
5.72% (2 796.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 63
NQ100.R 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 23K
NQ100.R -808
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 147K
NQ100.R -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 197.96 USD
Pire transaction: -1 247 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +27 087.98 USD
Perte consécutive maximale: -4 351.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
195 plus...
Aucun avis
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

