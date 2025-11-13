SinaisSeções
Riski Prasetyo

REI

Riski Prasetyo
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -12%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
221
Negociações com lucro:
83 (37.55%)
Negociações com perda:
138 (62.44%)
Melhor negociação:
3 197.96 USD
Pior negociação:
-1 516.19 USD
Lucro bruto:
76 921.97 USD (429 442 pips)
Perda bruta:
-79 688.17 USD (398 663 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (27 087.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27 087.98 USD (20)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
87.46%
Depósito máximo carregado:
19.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
181 (81.90%)
Negociações curtas:
40 (18.10%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-12.52 USD
Lucro médio:
926.77 USD
Perda média:
-577.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-16 463.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16 463.41 USD (33)
Crescimento mensal:
-32.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11 212.61 USD
Máximo:
36 146.54 USD (73.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.95% (36 146.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.06% (3 427.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 220
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -2K
NQ100.R -808
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 197.96 USD
Pior negociação: -1 516 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +27 087.98 USD
Máxima perda consecutiva: -16 463.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Sem comentários
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 07:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 13:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
