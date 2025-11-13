- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
221
Negociações com lucro:
83 (37.55%)
Negociações com perda:
138 (62.44%)
Melhor negociação:
3 197.96 USD
Pior negociação:
-1 516.19 USD
Lucro bruto:
76 921.97 USD (429 442 pips)
Perda bruta:
-79 688.17 USD (398 663 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (27 087.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27 087.98 USD (20)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
87.46%
Depósito máximo carregado:
19.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
181 (81.90%)
Negociações curtas:
40 (18.10%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-12.52 USD
Lucro médio:
926.77 USD
Perda média:
-577.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-16 463.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16 463.41 USD (33)
Crescimento mensal:
-32.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11 212.61 USD
Máximo:
36 146.54 USD (73.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.95% (36 146.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.06% (3 427.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-2K
|NQ100.R
|-808
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-20K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 197.96 USD
Pior negociação: -1 516 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +27 087.98 USD
Máxima perda consecutiva: -16 463.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
77 USD por mês
-12%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
10
0%
221
37%
87%
0.96
-12.52
USD
USD
74%
1:50