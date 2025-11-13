- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
221
Transacciones Rentables:
83 (37.55%)
Transacciones Irrentables:
138 (62.44%)
Mejor transacción:
3 197.96 USD
Peor transacción:
-1 516.19 USD
Beneficio Bruto:
76 921.97 USD (429 442 pips)
Pérdidas Brutas:
-79 688.17 USD (398 663 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (27 087.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27 087.98 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
87.46%
Carga máxima del depósito:
19.31%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
181 (81.90%)
Transacciones Cortas:
40 (18.10%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-12.52 USD
Beneficio medio:
926.77 USD
Pérdidas medias:
-577.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-16 463.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16 463.41 USD (33)
Crecimiento al mes:
-33.73%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11 212.61 USD
Máxima:
36 146.54 USD (73.95%)
Reducción relativa:
De balance:
73.95% (36 146.54 USD)
De fondos:
14.06% (3 427.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-2K
|NQ100.R
|-808
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-20K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 197.96 USD
Peor transacción: -1 516 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 33
Beneficio máximo consecutivo: +27 087.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16 463.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
77 USD al mes
-12%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
10
0%
221
37%
87%
0.96
-12.52
USD
USD
74%
1:50