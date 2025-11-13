- 자본
- 축소
트레이드:
287
이익 거래:
116 (40.41%)
손실 거래:
171 (59.58%)
최고의 거래:
3 197.96 USD
최악의 거래:
-1 516.19 USD
총 수익:
99 262.70 USD (601 934 pips)
총 손실:
-91 731.03 USD (488 613 pips)
연속 최대 이익:
20 (27 087.98 USD)
연속 최대 이익:
27 087.98 USD (20)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
82.81%
최대 입금량:
19.31%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.21
롱(주식매수):
232 (80.84%)
숏(주식차입매도):
55 (19.16%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
26.24 USD
평균 이익:
855.71 USD
평균 손실:
-536.44 USD
연속 최대 손실:
33 (-16 463.41 USD)
연속 최대 손실:
-16 463.41 USD (33)
월별 성장률:
49.41%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11 212.61 USD
최대한의:
36 146.54 USD (73.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.95% (36 146.54 USD)
자본금별:
14.06% (3 427.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|8.3K
|NQ100.R
|-808
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|133K
|NQ100.R
|-20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
