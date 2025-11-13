- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
221
利益トレード:
83 (37.55%)
損失トレード:
138 (62.44%)
ベストトレード:
3 197.96 USD
最悪のトレード:
-1 516.19 USD
総利益:
76 921.97 USD (429 442 pips)
総損失:
-79 688.17 USD (398 663 pips)
最大連続の勝ち:
20 (27 087.98 USD)
最大連続利益:
27 087.98 USD (20)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
87.46%
最大入金額:
19.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
181 (81.90%)
短いトレード:
40 (18.10%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-12.52 USD
平均利益:
926.77 USD
平均損失:
-577.45 USD
最大連続の負け:
33 (-16 463.41 USD)
最大連続損失:
-16 463.41 USD (33)
月間成長:
-32.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11 212.61 USD
最大の:
36 146.54 USD (73.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.95% (36 146.54 USD)
エクイティによる:
14.06% (3 427.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-2K
|NQ100.R
|-808
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-20K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 197.96 USD
最悪のトレード: -1 516 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +27 087.98 USD
最大連続損失: -16 463.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
77 USD/月
-12%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
10
0%
221
37%
87%
0.96
-12.52
USD
USD
74%
1:50