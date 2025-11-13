シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / REI
Riski Prasetyo

REI

Riski Prasetyo
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  77  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -12%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
221
利益トレード:
83 (37.55%)
損失トレード:
138 (62.44%)
ベストトレード:
3 197.96 USD
最悪のトレード:
-1 516.19 USD
総利益:
76 921.97 USD (429 442 pips)
総損失:
-79 688.17 USD (398 663 pips)
最大連続の勝ち:
20 (27 087.98 USD)
最大連続利益:
27 087.98 USD (20)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
87.46%
最大入金額:
19.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
181 (81.90%)
短いトレード:
40 (18.10%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-12.52 USD
平均利益:
926.77 USD
平均損失:
-577.45 USD
最大連続の負け:
33 (-16 463.41 USD)
最大連続損失:
-16 463.41 USD (33)
月間成長:
-32.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11 212.61 USD
最大の:
36 146.54 USD (73.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.95% (36 146.54 USD)
エクイティによる:
14.06% (3 427.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 220
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -2K
NQ100.R -808
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 197.96 USD
最悪のトレード: -1 516 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +27 087.98 USD
最大連続損失: -16 463.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 07:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 13:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
REI
77 USD/月
-12%
0
0
USD
21K
USD
10
0%
221
37%
87%
0.96
-12.52
USD
74%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください