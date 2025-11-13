- Прирост
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
81 (37.67%)
Убыточных трейдов:
134 (62.33%)
Лучший трейд:
3 197.96 USD
Худший трейд:
-1 516.19 USD
Общая прибыль:
75 457.83 USD (419 442 pips)
Общий убыток:
-78 673.20 USD (390 663 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (27 087.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
27 087.98 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
87.46%
Макс. загрузка депозита:
19.31%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
177 (82.33%)
Коротких трейдов:
38 (17.67%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-14.96 USD
Средняя прибыль:
931.58 USD
Средний убыток:
-587.11 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-16 463.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-16 463.41 USD (33)
Прирост в месяц:
-40.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 212.61 USD
Максимальная:
36 146.54 USD (73.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.95% (36 146.54 USD)
По эквити:
14.06% (3 427.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2.4K
|NQ100.R
|-808
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|49K
|NQ100.R
|-20K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 197.96 USD
Худший трейд: -1 516 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +27 087.98 USD
Макс. убыток в серии: -16 463.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
