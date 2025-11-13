СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / REI
Riski Prasetyo

REI

Riski Prasetyo
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 77 USD в месяц
прирост с 2025 -13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
81 (37.67%)
Убыточных трейдов:
134 (62.33%)
Лучший трейд:
3 197.96 USD
Худший трейд:
-1 516.19 USD
Общая прибыль:
75 457.83 USD (419 442 pips)
Общий убыток:
-78 673.20 USD (390 663 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (27 087.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
27 087.98 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
87.46%
Макс. загрузка депозита:
19.31%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
177 (82.33%)
Коротких трейдов:
38 (17.67%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-14.96 USD
Средняя прибыль:
931.58 USD
Средний убыток:
-587.11 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-16 463.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-16 463.41 USD (33)
Прирост в месяц:
-40.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 212.61 USD
Максимальная:
36 146.54 USD (73.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.95% (36 146.54 USD)
По эквити:
14.06% (3 427.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 214
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -2.4K
NQ100.R -808
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 49K
NQ100.R -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 197.96 USD
Худший трейд: -1 516 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +27 087.98 USD
Макс. убыток в серии: -16 463.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 07:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 13:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
