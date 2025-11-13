SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / REI
Riski Prasetyo

REI

Riski Prasetyo
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 77 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -11%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
225
Gewinntrades:
85 (37.77%)
Verlusttrades:
140 (62.22%)
Bester Trade:
3 197.96 USD
Schlechtester Trade:
-1 516.19 USD
Bruttoprofit:
77 925.17 USD (439 514 pips)
Bruttoverlust:
-80 601.71 USD (404 663 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (27 087.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27 087.98 USD (20)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
87.46%
Max deposit load:
19.31%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.07
Long-Positionen:
183 (81.33%)
Short-Positionen:
42 (18.67%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
916.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-575.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-16 463.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16 463.41 USD (33)
Wachstum pro Monat :
-30.51%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11 212.61 USD
Maximaler:
36 146.54 USD (73.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.95% (36 146.54 USD)
Kapital:
14.06% (3 427.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 224
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.9K
NQ100.R -808
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 55K
NQ100.R -20K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 197.96 USD
Schlechtester Trade: -1 516 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27 087.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16 463.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 07:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 13:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
REI
77 USD pro Monat
-11%
0
0
USD
21K
USD
10
0%
225
37%
87%
0.96
-11.90
USD
74%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.