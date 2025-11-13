- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
905
Kârla kapanan işlemler:
565 (62.43%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (37.57%)
En iyi işlem:
2 672.08 USD
En kötü işlem:
-1 330.52 USD
Brüt kâr:
85 140.62 USD (532 213 pips)
Brüt zarar:
-61 563.45 USD (365 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (51.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 429.76 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.14
Alış işlemleri:
621 (68.62%)
Satış işlemleri:
284 (31.38%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
26.05 USD
Ortalama kâr:
150.69 USD
Ortalama zarar:
-181.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-222.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 245.69 USD (5)
Aylık büyüme:
325.62%
Yıllık tahmin:
3 950.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.54 USD
Maksimum:
7 516.65 USD (46.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.01% (7 252.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|507
|AUDNZD
|173
|AUDCAD
|120
|NZDCAD
|105
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|24K
|AUDNZD
|-63
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|168K
|AUDNZD
|-5.7K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|3.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 672.08 USD
En kötü işlem: -1 331 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +51.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.85 USD
