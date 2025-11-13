SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS

Ren Cheng Yao
0 inceleme
Güvenilirlik
105 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 6 798%
AUSCommercial-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
905
Kârla kapanan işlemler:
565 (62.43%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (37.57%)
En iyi işlem:
2 672.08 USD
En kötü işlem:
-1 330.52 USD
Brüt kâr:
85 140.62 USD (532 213 pips)
Brüt zarar:
-61 563.45 USD (365 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (51.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 429.76 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.14
Alış işlemleri:
621 (68.62%)
Satış işlemleri:
284 (31.38%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
26.05 USD
Ortalama kâr:
150.69 USD
Ortalama zarar:
-181.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-222.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 245.69 USD (5)
Aylık büyüme:
325.62%
Yıllık tahmin:
3 950.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.54 USD
Maksimum:
7 516.65 USD (46.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.01% (7 252.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 507
AUDNZD 173
AUDCAD 120
NZDCAD 105
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 24K
AUDNZD -63
AUDCAD 6
NZDCAD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 168K
AUDNZD -5.7K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 3.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 672.08 USD
En kötü işlem: -1 331 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +51.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AUSCommercial-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
İnceleme yok
2025.11.13 03:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.37% of days out of 730 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol