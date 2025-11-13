- 成长
交易:
974
盈利交易:
597 (61.29%)
亏损交易:
377 (38.71%)
最好交易:
2 672.08 USD
最差交易:
-1 330.52 USD
毛利:
89 398.61 USD (610 427 pips)
毛利亏损:
-66 882.79 USD (429 514 pips)
最大连续赢利:
20 (51.01 USD)
最大连续盈利:
8 429.76 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
44.71%
最大入金加载:
17.38%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.00
长期交易:
688 (70.64%)
短期交易:
286 (29.36%)
利润因子:
1.34
预期回报:
23.12 USD
平均利润:
149.75 USD
平均损失:
-177.41 USD
最大连续失误:
12 (-222.85 USD)
最大连续亏损:
-4 245.69 USD (5)
每月增长:
-32.14%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
106.54 USD
最大值:
7 516.65 USD (46.39%)
相对跌幅:
结余:
70.01% (7 252.10 USD)
净值:
23.06% (459.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|AUDNZD
|173
|AUDCAD
|120
|NZDCAD
|105
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|23K
|AUDNZD
|-63
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|183K
|AUDNZD
|-5.7K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|3.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
最好交易: +2 672.08 USD
最差交易: -1 331 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +51.01 USD
最大连续亏损: -222.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AUSCommercial-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
