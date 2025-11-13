SignauxSections
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS

Ren Cheng Yao
0 avis
Fiabilité
105 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 6 798%
AUSCommercial-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
905
Bénéfice trades:
565 (62.43%)
Perte trades:
340 (37.57%)
Meilleure transaction:
2 672.08 USD
Pire transaction:
-1 330.52 USD
Bénéfice brut:
85 140.62 USD (532 213 pips)
Perte brute:
-61 563.45 USD (365 966 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (51.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 429.76 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.14
Longs trades:
621 (68.62%)
Courts trades:
284 (31.38%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
26.05 USD
Bénéfice moyen:
150.69 USD
Perte moyenne:
-181.07 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-222.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 245.69 USD (5)
Croissance mensuelle:
325.62%
Prévision annuelle:
3 950.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.54 USD
Maximal:
7 516.65 USD (46.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.01% (7 252.10 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 507
AUDNZD 173
AUDCAD 120
NZDCAD 105
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 24K
AUDNZD -63
AUDCAD 6
NZDCAD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 168K
AUDNZD -5.7K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 3.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 672.08 USD
Pire transaction: -1 331 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +51.01 USD
Perte consécutive maximale: -222.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AUSCommercial-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
Aucun avis
2025.11.13 03:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.37% of days out of 730 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
