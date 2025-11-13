- Прирост
Всего трейдов:
970
Прибыльных трейдов:
596 (61.44%)
Убыточных трейдов:
374 (38.56%)
Лучший трейд:
2 672.08 USD
Худший трейд:
-1 330.52 USD
Общая прибыль:
89 077.65 USD (609 414 pips)
Общий убыток:
-66 091.33 USD (423 735 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (51.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 429.76 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
47.35%
Макс. загрузка депозита:
17.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.06
Длинных трейдов:
684 (70.52%)
Коротких трейдов:
286 (29.48%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
23.70 USD
Средняя прибыль:
149.46 USD
Средний убыток:
-176.71 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-222.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 245.69 USD (5)
Прирост в месяц:
-21.58%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.54 USD
Максимальная:
7 516.65 USD (46.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.01% (7 252.10 USD)
По эквити:
23.06% (459.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|572
|AUDNZD
|173
|AUDCAD
|120
|NZDCAD
|105
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|23K
|AUDNZD
|-63
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|187K
|AUDNZD
|-5.7K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|3.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +2 672.08 USD
Худший трейд: -1 331 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +51.01 USD
Макс. убыток в серии: -222.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AUSCommercial-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5 656%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
111
100%
970
61%
47%
1.34
23.70
USD
USD
70%
1:500