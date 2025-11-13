СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS

Ren Cheng Yao
0 отзывов
Надежность
111 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 5 656%
AUSCommercial-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
970
Прибыльных трейдов:
596 (61.44%)
Убыточных трейдов:
374 (38.56%)
Лучший трейд:
2 672.08 USD
Худший трейд:
-1 330.52 USD
Общая прибыль:
89 077.65 USD (609 414 pips)
Общий убыток:
-66 091.33 USD (423 735 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (51.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 429.76 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
47.35%
Макс. загрузка депозита:
17.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.06
Длинных трейдов:
684 (70.52%)
Коротких трейдов:
286 (29.48%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
23.70 USD
Средняя прибыль:
149.46 USD
Средний убыток:
-176.71 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-222.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 245.69 USD (5)
Прирост в месяц:
-21.58%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.54 USD
Максимальная:
7 516.65 USD (46.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.01% (7 252.10 USD)
По эквити:
23.06% (459.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 572
AUDNZD 173
AUDCAD 120
NZDCAD 105
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 23K
AUDNZD -63
AUDCAD 6
NZDCAD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 187K
AUDNZD -5.7K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 3.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 672.08 USD
Худший трейд: -1 331 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +51.01 USD
Макс. убыток в серии: -222.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AUSCommercial-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
Нет отзывов
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.37% of days out of 730 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
30 USD в месяц
5 656%
0
0
USD
3.3K
USD
111
100%
970
61%
47%
1.34
23.70
USD
70%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.