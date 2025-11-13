- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
982
利益トレード:
600 (61.09%)
損失トレード:
382 (38.90%)
ベストトレード:
2 672.08 USD
最悪のトレード:
-1 330.52 USD
総利益:
89 907.19 USD (614 025 pips)
総損失:
-68 015.79 USD (435 154 pips)
最大連続の勝ち:
20 (51.01 USD)
最大連続利益:
8 429.76 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
45.77%
最大入金額:
17.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.91
長いトレード:
696 (70.88%)
短いトレード:
286 (29.12%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
22.29 USD
平均利益:
149.85 USD
平均損失:
-178.05 USD
最大連続の負け:
12 (-222.85 USD)
最大連続損失:
-4 245.69 USD (5)
月間成長:
-46.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
106.54 USD
最大の:
7 516.65 USD (46.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.01% (7 252.10 USD)
エクイティによる:
23.06% (459.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|584
|AUDNZD
|173
|AUDCAD
|120
|NZDCAD
|105
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|22K
|AUDNZD
|-63
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|181K
|AUDNZD
|-5.7K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|3.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 672.08 USD
最悪のトレード: -1 331 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +51.01 USD
最大連続損失: -222.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AUSCommercial-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3 773%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
111
100%
982
61%
46%
1.32
22.29
USD
USD
70%
1:500