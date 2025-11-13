SignaleKategorien
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS

Ren Cheng Yao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
111 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 3 480%
AUSCommercial-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
984
Gewinntrades:
601 (61.07%)
Verlusttrades:
383 (38.92%)
Bester Trade:
2 672.08 USD
Schlechtester Trade:
-1 330.52 USD
Bruttoprofit:
89 925.46 USD (615 880 pips)
Bruttoverlust:
-68 204.59 USD (436 323 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (51.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 429.76 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
45.77%
Max deposit load:
17.38%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.89
Long-Positionen:
698 (70.93%)
Short-Positionen:
286 (29.07%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
22.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
149.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-178.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-222.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 245.69 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-39.65%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.54 USD
Maximaler:
7 516.65 USD (46.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.01% (7 252.10 USD)
Kapital:
23.06% (459.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 586
AUDNZD 173
AUDCAD 120
NZDCAD 105
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 22K
AUDNZD -63
AUDCAD 6
NZDCAD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 181K
AUDNZD -5.7K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 3.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 672.08 USD
Schlechtester Trade: -1 331 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -222.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AUSCommercial-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
Keine Bewertungen
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.37% of days out of 730 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
