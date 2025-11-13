SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS

Ren Cheng Yao
0 comentários
Confiabilidade
111 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 3 773%
AUSCommercial-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
982
Negociações com lucro:
600 (61.09%)
Negociações com perda:
382 (38.90%)
Melhor negociação:
2 672.08 USD
Pior negociação:
-1 330.52 USD
Lucro bruto:
89 907.19 USD (614 025 pips)
Perda bruta:
-68 015.79 USD (435 154 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (51.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 429.76 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
45.77%
Depósito máximo carregado:
17.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.91
Negociações longas:
696 (70.88%)
Negociações curtas:
286 (29.12%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
22.29 USD
Lucro médio:
149.85 USD
Perda média:
-178.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-222.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 245.69 USD (5)
Crescimento mensal:
-46.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.54 USD
Máximo:
7 516.65 USD (46.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.01% (7 252.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.06% (459.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 584
AUDNZD 173
AUDCAD 120
NZDCAD 105
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 22K
AUDNZD -63
AUDCAD 6
NZDCAD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 181K
AUDNZD -5.7K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 3.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 672.08 USD
Pior negociação: -1 331 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +51.01 USD
Máxima perda consecutiva: -222.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AUSCommercial-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
Sem comentários
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.37% of days out of 730 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
