Negociações:
982
Negociações com lucro:
600 (61.09%)
Negociações com perda:
382 (38.90%)
Melhor negociação:
2 672.08 USD
Pior negociação:
-1 330.52 USD
Lucro bruto:
89 907.19 USD (614 025 pips)
Perda bruta:
-68 015.79 USD (435 154 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (51.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 429.76 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
45.77%
Depósito máximo carregado:
17.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.91
Negociações longas:
696 (70.88%)
Negociações curtas:
286 (29.12%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
22.29 USD
Lucro médio:
149.85 USD
Perda média:
-178.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-222.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 245.69 USD (5)
Crescimento mensal:
-46.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.54 USD
Máximo:
7 516.65 USD (46.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.01% (7 252.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.06% (459.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|584
|AUDNZD
|173
|AUDCAD
|120
|NZDCAD
|105
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|22K
|AUDNZD
|-63
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|181K
|AUDNZD
|-5.7K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|3.5K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 672.08 USD
Pior negociação: -1 331 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +51.01 USD
Máxima perda consecutiva: -222.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AUSCommercial-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
