- 자본
- 축소
트레이드:
984
이익 거래:
601 (61.07%)
손실 거래:
383 (38.92%)
최고의 거래:
2 672.08 USD
최악의 거래:
-1 330.52 USD
총 수익:
89 925.46 USD (615 880 pips)
총 손실:
-68 204.59 USD (436 323 pips)
연속 최대 이익:
20 (51.01 USD)
연속 최대 이익:
8 429.76 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
42.80%
최대 입금량:
17.38%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.89
롱(주식매수):
698 (70.93%)
숏(주식차입매도):
286 (29.07%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
22.07 USD
평균 이익:
149.63 USD
평균 손실:
-178.08 USD
연속 최대 손실:
12 (-222.85 USD)
연속 최대 손실:
-4 245.69 USD (5)
월별 성장률:
-25.48%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
106.54 USD
최대한의:
7 516.65 USD (46.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.01% (7 252.10 USD)
자본금별:
23.06% (459.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|586
|AUDNZD
|173
|AUDCAD
|120
|NZDCAD
|105
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|22K
|AUDNZD
|-63
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|44
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|181K
|AUDNZD
|-5.7K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|3.5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 672.08 USD
최악의 거래: -1 331 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +51.01 USD
연속 최대 손실: -222.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AUSCommercial-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
