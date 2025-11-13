- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
905
Profit Trade:
565 (62.43%)
Loss Trade:
340 (37.57%)
Best Trade:
2 672.08 USD
Worst Trade:
-1 330.52 USD
Profitto lordo:
85 140.62 USD (532 213 pips)
Perdita lorda:
-61 563.45 USD (365 966 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (51.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 429.76 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.14
Long Trade:
621 (68.62%)
Short Trade:
284 (31.38%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
26.05 USD
Profitto medio:
150.69 USD
Perdita media:
-181.07 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-222.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 245.69 USD (5)
Crescita mensile:
325.62%
Previsione annuale:
3 950.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.54 USD
Massimale:
7 516.65 USD (46.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.01% (7 252.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|507
|AUDNZD
|173
|AUDCAD
|120
|NZDCAD
|105
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24K
|AUDNZD
|-63
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|168K
|AUDNZD
|-5.7K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|3.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 672.08 USD
Worst Trade: -1 331 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +51.01 USD
Massima perdita consecutiva: -222.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AUSCommercial-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni