Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS

Ren Cheng Yao
0 recensioni
Affidabilità
105 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 6 798%
AUSCommercial-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
905
Profit Trade:
565 (62.43%)
Loss Trade:
340 (37.57%)
Best Trade:
2 672.08 USD
Worst Trade:
-1 330.52 USD
Profitto lordo:
85 140.62 USD (532 213 pips)
Perdita lorda:
-61 563.45 USD (365 966 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (51.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 429.76 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.14
Long Trade:
621 (68.62%)
Short Trade:
284 (31.38%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
26.05 USD
Profitto medio:
150.69 USD
Perdita media:
-181.07 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-222.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 245.69 USD (5)
Crescita mensile:
325.62%
Previsione annuale:
3 950.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.54 USD
Massimale:
7 516.65 USD (46.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.01% (7 252.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 507
AUDNZD 173
AUDCAD 120
NZDCAD 105
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 24K
AUDNZD -63
AUDCAD 6
NZDCAD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 168K
AUDNZD -5.7K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 3.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 672.08 USD
Worst Trade: -1 331 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +51.01 USD
Massima perdita consecutiva: -222.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AUSCommercial-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
Non ci sono recensioni
2025.11.13 03:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.37% of days out of 730 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
