Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS

Ren Cheng Yao
0 comentarios
Fiabilidad
111 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 3 773%
AUSCommercial-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
982
Transacciones Rentables:
600 (61.09%)
Transacciones Irrentables:
382 (38.90%)
Mejor transacción:
2 672.08 USD
Peor transacción:
-1 330.52 USD
Beneficio Bruto:
89 907.19 USD (614 025 pips)
Pérdidas Brutas:
-68 015.79 USD (435 154 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (51.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 429.76 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
45.77%
Carga máxima del depósito:
17.38%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.91
Transacciones Largas:
696 (70.88%)
Transacciones Cortas:
286 (29.12%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
22.29 USD
Beneficio medio:
149.85 USD
Pérdidas medias:
-178.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-222.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 245.69 USD (5)
Crecimiento al mes:
-46.66%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
106.54 USD
Máxima:
7 516.65 USD (46.39%)
Reducción relativa:
De balance:
70.01% (7 252.10 USD)
De fondos:
23.06% (459.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 584
AUDNZD 173
AUDCAD 120
NZDCAD 105
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 22K
AUDNZD -63
AUDCAD 6
NZDCAD 44
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 181K
AUDNZD -5.7K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 3.5K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AUSCommercial-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Apex Gold Trend Matrix Super Risk AUS
No hay comentarios
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.37% of days out of 730 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
