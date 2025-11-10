- Büyüme
İşlemler:
586
Kârla kapanan işlemler:
260 (44.36%)
Zararla kapanan işlemler:
326 (55.63%)
En iyi işlem:
175.28 USD
En kötü işlem:
-154.54 USD
Brüt kâr:
17 483.56 USD (709 839 pips)
Brüt zarar:
-13 949.75 USD (569 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (195.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 184.33 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.27%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
362 (61.77%)
Satış işlemleri:
224 (38.23%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
6.03 USD
Ortalama kâr:
67.24 USD
Ortalama zarar:
-42.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-516.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-594.81 USD (7)
Aylık büyüme:
46.42%
Yıllık tahmin:
563.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 925.84 USD
Maksimum:
3 339.48 USD (138.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.37% (3 339.48 USD)
Varlığa göre:
1.67% (124.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|521
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|10
|EURUSD
|10
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-1
|USDJPY
|-10
|EURUSD
|-44
|USDCAD
|49
|GBPJPY
|91
|AUDUSD
|29
|NZDUSD
|18
|EURNZD
|-18
|NZDJPY
|-10
|USDCHF
|-16
|CHFJPY
|28
|AUDJPY
|28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|129K
|GBPUSD
|3.1K
|USDJPY
|-2.9K
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|3.9K
|AUDUSD
|3.1K
|NZDUSD
|700
|EURNZD
|-1K
|NZDJPY
|-500
|USDCHF
|-400
|CHFJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +175.28 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +195.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -516.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 2
Larson-Demo
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."
"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
