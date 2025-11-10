SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hasta Bayu
Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 110%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
586
Kârla kapanan işlemler:
260 (44.36%)
Zararla kapanan işlemler:
326 (55.63%)
En iyi işlem:
175.28 USD
En kötü işlem:
-154.54 USD
Brüt kâr:
17 483.56 USD (709 839 pips)
Brüt zarar:
-13 949.75 USD (569 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (195.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 184.33 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.27%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
362 (61.77%)
Satış işlemleri:
224 (38.23%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
6.03 USD
Ortalama kâr:
67.24 USD
Ortalama zarar:
-42.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-516.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-594.81 USD (7)
Aylık büyüme:
46.42%
Yıllık tahmin:
563.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 925.84 USD
Maksimum:
3 339.48 USD (138.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.37% (3 339.48 USD)
Varlığa göre:
1.67% (124.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 521
GBPUSD 15
USDJPY 10
EURUSD 10
USDCAD 9
GBPJPY 8
AUDUSD 4
NZDUSD 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.4K
GBPUSD -1
USDJPY -10
EURUSD -44
USDCAD 49
GBPJPY 91
AUDUSD 29
NZDUSD 18
EURNZD -18
NZDJPY -10
USDCHF -16
CHFJPY 28
AUDJPY 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 129K
GBPUSD 3.1K
USDJPY -2.9K
EURUSD -1.5K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 3.9K
AUDUSD 3.1K
NZDUSD 700
EURNZD -1K
NZDJPY -500
USDCHF -400
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.28 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +195.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -516.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
İnceleme yok
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hasta Bayu
Ayda 30 USD
110%
0
0
USD
7.5K
USD
32
0%
586
44%
100%
1.25
6.03
USD
53%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.