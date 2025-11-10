- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
747
Negociações com lucro:
330 (44.17%)
Negociações com perda:
417 (55.82%)
Melhor negociação:
175.28 USD
Pior negociação:
-154.54 USD
Lucro bruto:
26 373.81 USD (1 010 399 pips)
Perda bruta:
-22 823.41 USD (862 380 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (195.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 184.33 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
92.15%
Depósito máximo carregado:
6.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
477 (63.86%)
Negociações curtas:
270 (36.14%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
4.75 USD
Lucro médio:
79.92 USD
Perda média:
-54.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-516.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 391.31 USD (13)
Crescimento mensal:
-0.91%
Previsão anual:
-11.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 925.84 USD
Máximo:
3 392.95 USD (54.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.37% (3 339.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.24% (309.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|672
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|12
|EURUSD
|11
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-18
|USDJPY
|26
|EURUSD
|-30
|USDCAD
|49
|GBPJPY
|91
|NZDUSD
|-14
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|-55
|EURNZD
|-18
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|28
|AUDJPY
|28
|CADJPY
|10
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|136K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|-926
|EURUSD
|-1K
|USDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|3.9K
|NZDUSD
|-299
|AUDUSD
|3.1K
|USDCHF
|-1.4K
|EURNZD
|-1K
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.5K
|CADJPY
|549
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +175.28 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +195.80 USD
Máxima perda consecutiva: -516.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
321 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."
"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
111%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
39
0%
747
44%
92%
1.15
4.75
USD
USD
53%
1:50