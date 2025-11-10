SinaisSeções
Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 111%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
747
Negociações com lucro:
330 (44.17%)
Negociações com perda:
417 (55.82%)
Melhor negociação:
175.28 USD
Pior negociação:
-154.54 USD
Lucro bruto:
26 373.81 USD (1 010 399 pips)
Perda bruta:
-22 823.41 USD (862 380 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (195.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 184.33 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
92.15%
Depósito máximo carregado:
6.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
477 (63.86%)
Negociações curtas:
270 (36.14%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
4.75 USD
Lucro médio:
79.92 USD
Perda média:
-54.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-516.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 391.31 USD (13)
Crescimento mensal:
-0.91%
Previsão anual:
-11.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 925.84 USD
Máximo:
3 392.95 USD (54.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.37% (3 339.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.24% (309.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 672
GBPUSD 17
USDJPY 12
EURUSD 11
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDUSD 5
AUDUSD 4
USDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.4K
GBPUSD -18
USDJPY 26
EURUSD -30
USDCAD 49
GBPJPY 91
NZDUSD -14
AUDUSD 29
USDCHF -55
EURNZD -18
NZDJPY -10
CHFJPY 28
AUDJPY 28
CADJPY 10
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 136K
GBPUSD 2.6K
USDJPY -926
EURUSD -1K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 3.9K
NZDUSD -299
AUDUSD 3.1K
USDCHF -1.4K
EURNZD -1K
NZDJPY -500
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
CADJPY 549
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +175.28 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +195.80 USD
Máxima perda consecutiva: -516.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
321 mais ...
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
Sem comentários
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Hasta Bayu
30 USD por mês
111%
0
0
USD
7.2K
USD
39
0%
747
44%
92%
1.15
4.75
USD
53%
1:50
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês.

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.