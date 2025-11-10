СигналыРазделы
Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 107%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
742
Прибыльных трейдов:
327 (44.07%)
Убыточных трейдов:
415 (55.93%)
Лучший трейд:
175.28 USD
Худший трейд:
-154.54 USD
Общая прибыль:
26 071.42 USD (999 850 pips)
Общий убыток:
-22 640.72 USD (856 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (195.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 184.33 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
92.15%
Макс. загрузка депозита:
6.45%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
474 (63.88%)
Коротких трейдов:
268 (36.12%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
4.62 USD
Средняя прибыль:
79.73 USD
Средний убыток:
-54.56 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-516.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 391.31 USD (13)
Прирост в месяц:
-1.80%
Годовой прогноз:
-21.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 925.84 USD
Максимальная:
3 392.95 USD (54.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.37% (3 339.48 USD)
По эквити:
4.24% (309.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 668
GBPUSD 17
USDJPY 12
EURUSD 11
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDUSD 5
AUDUSD 4
USDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD -18
USDJPY 26
EURUSD -30
USDCAD 49
GBPJPY 91
NZDUSD -14
AUDUSD 29
USDCHF -55
EURNZD -18
NZDJPY -10
CHFJPY 28
AUDJPY 28
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 132K
GBPUSD 2.6K
USDJPY -926
EURUSD -1K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 3.9K
NZDUSD -299
AUDUSD 3.1K
USDCHF -1.4K
EURNZD -1K
NZDJPY -500
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +175.28 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +195.80 USD
Макс. убыток в серии: -516.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
Нет отзывов
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hasta Bayu
30 USD в месяц
107%
0
0
USD
7.1K
USD
38
0%
742
44%
92%
1.15
4.62
USD
53%
1:50
