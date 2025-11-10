- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
742
Прибыльных трейдов:
327 (44.07%)
Убыточных трейдов:
415 (55.93%)
Лучший трейд:
175.28 USD
Худший трейд:
-154.54 USD
Общая прибыль:
26 071.42 USD (999 850 pips)
Общий убыток:
-22 640.72 USD (856 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (195.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 184.33 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
92.15%
Макс. загрузка депозита:
6.45%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
474 (63.88%)
Коротких трейдов:
268 (36.12%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
4.62 USD
Средняя прибыль:
79.73 USD
Средний убыток:
-54.56 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-516.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 391.31 USD (13)
Прирост в месяц:
-1.80%
Годовой прогноз:
-21.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 925.84 USD
Максимальная:
3 392.95 USD (54.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.37% (3 339.48 USD)
По эквити:
4.24% (309.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|668
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|12
|EURUSD
|11
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|-18
|USDJPY
|26
|EURUSD
|-30
|USDCAD
|49
|GBPJPY
|91
|NZDUSD
|-14
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|-55
|EURNZD
|-18
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|28
|AUDJPY
|28
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|132K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|-926
|EURUSD
|-1K
|USDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|3.9K
|NZDUSD
|-299
|AUDUSD
|3.1K
|USDCHF
|-1.4K
|EURNZD
|-1K
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +175.28 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +195.80 USD
Макс. убыток в серии: -516.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
FXNet-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
еще 320...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."
"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
