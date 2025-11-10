シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Hasta Bayu
Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
レビュー0件
信頼性
39週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 111%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
747
利益トレード:
330 (44.17%)
損失トレード:
417 (55.82%)
ベストトレード:
175.28 USD
最悪のトレード:
-154.54 USD
総利益:
26 373.81 USD (1 010 399 pips)
総損失:
-22 823.41 USD (862 380 pips)
最大連続の勝ち:
12 (195.80 USD)
最大連続利益:
1 184.33 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
92.15%
最大入金額:
6.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
477 (63.86%)
短いトレード:
270 (36.14%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
4.75 USD
平均利益:
79.92 USD
平均損失:
-54.73 USD
最大連続の負け:
16 (-516.96 USD)
最大連続損失:
-1 391.31 USD (13)
月間成長:
-0.91%
年間予想:
-11.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 925.84 USD
最大の:
3 392.95 USD (54.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.37% (3 339.48 USD)
エクイティによる:
4.24% (309.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 672
GBPUSD 17
USDJPY 12
EURUSD 11
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDUSD 5
AUDUSD 4
USDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.4K
GBPUSD -18
USDJPY 26
EURUSD -30
USDCAD 49
GBPJPY 91
NZDUSD -14
AUDUSD 29
USDCHF -55
EURNZD -18
NZDJPY -10
CHFJPY 28
AUDJPY 28
CADJPY 10
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 136K
GBPUSD 2.6K
USDJPY -926
EURUSD -1K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 3.9K
NZDUSD -299
AUDUSD 3.1K
USDCHF -1.4K
EURNZD -1K
NZDJPY -500
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
CADJPY 549
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +175.28 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +195.80 USD
最大連続損失: -516.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
321 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
レビューなし
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Hasta Bayu
30 USD/月
111%
0
0
USD
7.2K
USD
39
0%
747
44%
92%
1.15
4.75
USD
53%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください