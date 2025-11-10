- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
747
利益トレード:
330 (44.17%)
損失トレード:
417 (55.82%)
ベストトレード:
175.28 USD
最悪のトレード:
-154.54 USD
総利益:
26 373.81 USD (1 010 399 pips)
総損失:
-22 823.41 USD (862 380 pips)
最大連続の勝ち:
12 (195.80 USD)
最大連続利益:
1 184.33 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
92.15%
最大入金額:
6.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
477 (63.86%)
短いトレード:
270 (36.14%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
4.75 USD
平均利益:
79.92 USD
平均損失:
-54.73 USD
最大連続の負け:
16 (-516.96 USD)
最大連続損失:
-1 391.31 USD (13)
月間成長:
-0.91%
年間予想:
-11.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 925.84 USD
最大の:
3 392.95 USD (54.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.37% (3 339.48 USD)
エクイティによる:
4.24% (309.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|672
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|12
|EURUSD
|11
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-18
|USDJPY
|26
|EURUSD
|-30
|USDCAD
|49
|GBPJPY
|91
|NZDUSD
|-14
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|-55
|EURNZD
|-18
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|28
|AUDJPY
|28
|CADJPY
|10
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|136K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|-926
|EURUSD
|-1K
|USDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|3.9K
|NZDUSD
|-299
|AUDUSD
|3.1K
|USDCHF
|-1.4K
|EURNZD
|-1K
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.5K
|CADJPY
|549
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +175.28 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +195.80 USD
最大連続損失: -516.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."
"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
レビューなし
