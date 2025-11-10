SeñalesSecciones
Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 111%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
747
Transacciones Rentables:
330 (44.17%)
Transacciones Irrentables:
417 (55.82%)
Mejor transacción:
175.28 USD
Peor transacción:
-154.54 USD
Beneficio Bruto:
26 373.81 USD (1 010 399 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 823.41 USD (862 380 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (195.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 184.33 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
92.15%
Carga máxima del depósito:
6.45%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
1.05
Transacciones Largas:
477 (63.86%)
Transacciones Cortas:
270 (36.14%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
4.75 USD
Beneficio medio:
79.92 USD
Pérdidas medias:
-54.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-516.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 391.31 USD (13)
Crecimiento al mes:
-0.91%
Pronóstico anual:
-11.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 925.84 USD
Máxima:
3 392.95 USD (54.69%)
Reducción relativa:
De balance:
53.37% (3 339.48 USD)
De fondos:
4.24% (309.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 672
GBPUSD 17
USDJPY 12
EURUSD 11
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDUSD 5
AUDUSD 4
USDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.4K
GBPUSD -18
USDJPY 26
EURUSD -30
USDCAD 49
GBPJPY 91
NZDUSD -14
AUDUSD 29
USDCHF -55
EURNZD -18
NZDJPY -10
CHFJPY 28
AUDJPY 28
CADJPY 10
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 136K
GBPUSD 2.6K
USDJPY -926
EURUSD -1K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 3.9K
NZDUSD -299
AUDUSD 3.1K
USDCHF -1.4K
EURNZD -1K
NZDJPY -500
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
CADJPY 549
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +175.28 USD
Peor transacción: -155 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +195.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -516.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 321...
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
