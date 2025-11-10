- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
747
Transacciones Rentables:
330 (44.17%)
Transacciones Irrentables:
417 (55.82%)
Mejor transacción:
175.28 USD
Peor transacción:
-154.54 USD
Beneficio Bruto:
26 373.81 USD (1 010 399 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 823.41 USD (862 380 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (195.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 184.33 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
92.15%
Carga máxima del depósito:
6.45%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
1.05
Transacciones Largas:
477 (63.86%)
Transacciones Cortas:
270 (36.14%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
4.75 USD
Beneficio medio:
79.92 USD
Pérdidas medias:
-54.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-516.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 391.31 USD (13)
Crecimiento al mes:
-0.91%
Pronóstico anual:
-11.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 925.84 USD
Máxima:
3 392.95 USD (54.69%)
Reducción relativa:
De balance:
53.37% (3 339.48 USD)
De fondos:
4.24% (309.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|672
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|12
|EURUSD
|11
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-18
|USDJPY
|26
|EURUSD
|-30
|USDCAD
|49
|GBPJPY
|91
|NZDUSD
|-14
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|-55
|EURNZD
|-18
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|28
|AUDJPY
|28
|CADJPY
|10
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|136K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|-926
|EURUSD
|-1K
|USDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|3.9K
|NZDUSD
|-299
|AUDUSD
|3.1K
|USDCHF
|-1.4K
|EURNZD
|-1K
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.5K
|CADJPY
|549
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +175.28 USD
Peor transacción: -155 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +195.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -516.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 321...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."
"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
111%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
39
0%
747
44%
92%
1.15
4.75
USD
USD
53%
1:50