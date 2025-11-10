SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hasta Bayu
Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 110%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
586
Bénéfice trades:
260 (44.36%)
Perte trades:
326 (55.63%)
Meilleure transaction:
175.28 USD
Pire transaction:
-154.54 USD
Bénéfice brut:
17 483.56 USD (709 839 pips)
Perte brute:
-13 949.75 USD (569 800 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (195.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 184.33 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.27%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
362 (61.77%)
Courts trades:
224 (38.23%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
6.03 USD
Bénéfice moyen:
67.24 USD
Perte moyenne:
-42.79 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-516.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-594.81 USD (7)
Croissance mensuelle:
46.42%
Prévision annuelle:
563.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 925.84 USD
Maximal:
3 339.48 USD (138.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.37% (3 339.48 USD)
Par fonds propres:
1.67% (124.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 521
GBPUSD 15
USDJPY 10
EURUSD 10
USDCAD 9
GBPJPY 8
AUDUSD 4
NZDUSD 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
GBPUSD -1
USDJPY -10
EURUSD -44
USDCAD 49
GBPJPY 91
AUDUSD 29
NZDUSD 18
EURNZD -18
NZDJPY -10
USDCHF -16
CHFJPY 28
AUDJPY 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 129K
GBPUSD 3.1K
USDJPY -2.9K
EURUSD -1.5K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 3.9K
AUDUSD 3.1K
NZDUSD 700
EURNZD -1K
NZDJPY -500
USDCHF -400
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.28 USD
Pire transaction: -155 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +195.80 USD
Perte consécutive maximale: -516.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
Aucun avis
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hasta Bayu
30 USD par mois
110%
0
0
USD
7.5K
USD
32
0%
586
44%
100%
1.25
6.03
USD
53%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.