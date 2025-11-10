시그널섹션
Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
0 리뷰
안정성
40
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 150%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
790
이익 거래:
354 (44.81%)
손실 거래:
436 (55.19%)
최고의 거래:
175.28 USD
최악의 거래:
-210.00 USD
총 수익:
29 486.59 USD (1 115 399 pips)
총 손실:
-24 609.20 USD (921 700 pips)
연속 최대 이익:
12 (195.80 USD)
연속 최대 이익:
1 184.33 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
93.15%
최대 입금량:
6.87%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
1.44
롱(주식매수):
512 (64.81%)
숏(주식차입매도):
278 (35.19%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
6.17 USD
평균 이익:
83.30 USD
평균 손실:
-56.44 USD
연속 최대 손실:
16 (-516.96 USD)
연속 최대 손실:
-1 391.31 USD (13)
월별 성장률:
48.02%
연간 예측:
582.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 925.84 USD
최대한의:
3 392.95 USD (54.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.37% (3 339.48 USD)
자본금별:
4.24% (309.35 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 711
GBPUSD 18
USDJPY 12
EURUSD 12
USDCAD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 5
AUDUSD 4
USDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
EURJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.8K
GBPUSD -48
USDJPY 26
EURUSD -47
USDCAD 49
GBPJPY 107
NZDUSD -14
AUDUSD 29
USDCHF -55
EURNZD -18
NZDJPY -10
CHFJPY 28
AUDJPY 28
CADJPY 10
EURJPY -27
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 184K
GBPUSD 1.7K
USDJPY -926
EURUSD -1.5K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 4.8K
NZDUSD -299
AUDUSD 3.1K
USDCHF -1.4K
EURNZD -1K
NZDJPY -500
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
CADJPY 549
EURJPY -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +175.28 USD
최악의 거래: -210 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +195.80 USD
연속 최대 손실: -516.96 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
323 더...
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
리뷰 없음
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Hasta Bayu
월별 30 USD
150%
0
0
USD
8.4K
USD
40
0%
790
44%
93%
1.19
6.17
USD
53%
1:50
