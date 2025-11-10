- 자본
트레이드:
790
이익 거래:
354 (44.81%)
손실 거래:
436 (55.19%)
최고의 거래:
175.28 USD
최악의 거래:
-210.00 USD
총 수익:
29 486.59 USD (1 115 399 pips)
총 손실:
-24 609.20 USD (921 700 pips)
연속 최대 이익:
12 (195.80 USD)
연속 최대 이익:
1 184.33 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
93.15%
최대 입금량:
6.87%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
1.44
롱(주식매수):
512 (64.81%)
숏(주식차입매도):
278 (35.19%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
6.17 USD
평균 이익:
83.30 USD
평균 손실:
-56.44 USD
연속 최대 손실:
16 (-516.96 USD)
연속 최대 손실:
-1 391.31 USD (13)
월별 성장률:
48.02%
연간 예측:
582.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 925.84 USD
최대한의:
3 392.95 USD (54.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.37% (3 339.48 USD)
자본금별:
4.24% (309.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|711
|GBPUSD
|18
|USDJPY
|12
|EURUSD
|12
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.8K
|GBPUSD
|-48
|USDJPY
|26
|EURUSD
|-47
|USDCAD
|49
|GBPJPY
|107
|NZDUSD
|-14
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|-55
|EURNZD
|-18
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|28
|AUDJPY
|28
|CADJPY
|10
|EURJPY
|-27
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|184K
|GBPUSD
|1.7K
|USDJPY
|-926
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|4.8K
|NZDUSD
|-299
|AUDUSD
|3.1K
|USDCHF
|-1.4K
|EURNZD
|-1K
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.5K
|CADJPY
|549
|EURJPY
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +175.28 USD
최악의 거래: -210 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +195.80 USD
연속 최대 손실: -516.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."
"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
150%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
40
0%
790
44%
93%
1.19
6.17
USD
USD
53%
1:50