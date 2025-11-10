信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Hasta Bayu
Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 113%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
745
盈利交易:
329 (44.16%)
亏损交易:
416 (55.84%)
最好交易:
175.28 USD
最差交易:
-154.54 USD
毛利:
26 364.24 USD (1 009 850 pips)
毛利亏损:
-22 732.81 USD (859 380 pips)
最大连续赢利:
12 (195.80 USD)
最大连续盈利:
1 184.33 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
92.15%
最大入金加载:
6.45%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
24 小时
采收率:
1.07
长期交易:
476 (63.89%)
短期交易:
269 (36.11%)
利润因子:
1.16
预期回报:
4.87 USD
平均利润:
80.13 USD
平均损失:
-54.65 USD
最大连续失误:
16 (-516.96 USD)
最大连续亏损:
-1 391.31 USD (13)
每月增长:
1.37%
年度预测:
16.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 925.84 USD
最大值:
3 392.95 USD (54.69%)
相对跌幅:
结余:
53.37% (3 339.48 USD)
净值:
4.24% (309.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 671
GBPUSD 17
USDJPY 12
EURUSD 11
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDUSD 5
AUDUSD 4
USDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.5K
GBPUSD -18
USDJPY 26
EURUSD -30
USDCAD 49
GBPJPY 91
NZDUSD -14
AUDUSD 29
USDCHF -55
EURNZD -18
NZDJPY -10
CHFJPY 28
AUDJPY 28
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 139K
GBPUSD 2.6K
USDJPY -926
EURUSD -1K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 3.9K
NZDUSD -299
AUDUSD 3.1K
USDCHF -1.4K
EURNZD -1K
NZDJPY -500
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +175.28 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +195.80 USD
最大连续亏损: -516.96 USD

"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
没有评论
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Hasta Bayu
每月30 USD
113%
0
0
USD
7.3K
USD
38
0%
745
44%
92%
1.15
4.87
USD
53%
1:50
